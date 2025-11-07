¡Atención! Seleccionado peruano reveló su deseo de jugar en Universitario el 2026: "Quiere volver"

Universitario de Deportes busca seguir siendo protagonista en la próxima temporada de la Liga 1, donde tendrá el objetivo de conseguir el tetracampeonato. Conscientes de la exigencia del reto, la dirección deportiva alista una reforma en el plantel para seguir destacando. En medio de este panorama, se confirmó que un jugador de la selección peruana ha manifestado su deseo de vestirse de crema.

¿Quién es el jugador de la selección peruana que quiere jugar por Universitario?

La dirigencia de Universitario tiene intención de reforzar ciertas posiciones de su plantel, una de ellas es la portería, donde hay una gran incertidumbre por la continuidad de Sebastián Britos. En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta señaló que el portero uruguayo no continuará en el equipo.

En ese sentido, el periodista deportivo, durante el programa 'Nada Que No Sepa' enfatizó que el objetivo es concretar la llegada de otro portero de nivel. En ese escenario aparece la figura de Diego Romero, quien forma parte del equipo de Banfield de Argentina, pero aún tiene contrato con la 'U' y ya expresó su intención de volver al equipo crema.

Diego Romero quiere volver a jugar con Universitario.

"Si ya no conversaste con Britos en este momento es porque se va a ir. El objetivo es que sea otro arquero. Me dijeron que a Álvaro Barco le avisaron desde el entorno de Diego Romero que él quiere volver a la 'U'. Solo quedan días o semanas para confirmarlo", aseguró Gustavo Peralta.

Diego Romero y su difícil presente en Banfield

Diego Romero es considerado actualmente como un suplente en las filas de Banfield de Argentina. El joven portero de 24 años solo ha podido estar bajo los tres palos en un partido en esta temporada. Por lo que no sorprendería un regreso a Universitario en busca de sumar minutos.

Diego Romero fue convocado con la selección peruana

Pese a que no goza de gran continuidad en Banfield, Diego Romero ha sido convocado por Manuel Barreto para que concentre con la selección peruana de cara a los amistoso de la fecha FIFA de noviembre. De esta forma, el joven guardameta suma su segunda convocatoria consecutiva y tendrá la oportunidad de sumar minutos.