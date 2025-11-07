0
EN DIRECTO
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Deportivo Garcilaso sufre 6 sensibles bajas para enfrentar a Universitario en el Monumental

Universitario busca mantener su racha de invicto frente a Garcilaso en lo que será una verdadera fiesta en el Estadio Monumental para celebrar el tricampeonato.

Jasmin Huaman
Deportivo Garcilaso suma bajas importantes para partido ante Universitario.
Deportivo Garcilaso suma bajas importantes para partido ante Universitario. | Foto: Composición Líbero /FB: Deportivo Garcilaso
COMPARTIR

Mientras que Universitario de Deportes tiene todo listo para celebrar a los grandes el 'tri', las malas noticias llegaron a Garcilaso tras confirmarse que sufrirá la baja de seis importantes jugadores. Los dirigidos por Jorge Fossati esperan mantener su racha de invicto hasta el cierre de temporada y marcar un nuevo récord en el fútbol peruano.

Alineaciones de Universitario vs Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025

PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs Garcilaso: el novedoso once de Fossati para ganar en el Monumental

Lamentablemente, Deportivo Garcilaso no podrá contar con todo su plantel completo para el enfrentamiento ante Universitario por la jornada 17 del Torneo Clausura. El equipo cusqueño pisará el Estadio Monumental con seis bajas que podrían marcar la diferencia en su juego habitual.

Las bajas confirmadas de Deportivo Garcilaso ante Universitario

Una de las bajas es Yuriel Celi, quien juega para Deportivo Garcilaso, pero está cedido por Universitario y por tal motivo no podrá enfrentarse a los cremas. En tanto, Inti Garrafa tampoco será parte de la convocatoria tras haber recibido una tarjeta roja y quedar suspendido para este encuentro.

A ellos también se suman Francisco Arancibia por una lesión en la clavícula, así como Carlos Bustos tampoco estará presente en el banco para dirigir al equipo visitante al haber sufrido una expulsión junto a José Albornoz, asistente técnico y Alberto Arzubialde, preparador físico del equipo cusqueño. El partido será dirigido por Cristian Álvarez.

Deportivo Garcilaso

Garcilaso sufre seis bajas para enfrentar a Universitario.

Por otro lado, se confirmó que Deportivo Garcilaso tendrá los regresos importantes de Juan Lojas, Orlando Nuñez y Nicolás Gómez para enfrentar a Universitario de Deportes en el Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs Garcilaso?

Los cremas alistan una verdadera fiesta para celebrar a lo grande el tricampeonato de la Liga 1, El partido entre Universitario vs Deportivo Garcilaso se jugará este viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. hora peruana en el Monumental.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Se confirmó que ex Cienciano jugará en Universitario para la temporada 2026: "Llegó..."

  2. Rechazó oferta del exterior y confirmó que el 2026 jugará en Universitario: "Estoy feliz"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano