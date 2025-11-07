Deportivo Garcilaso sufre 6 sensibles bajas para enfrentar a Universitario en el Monumental

Mientras que Universitario de Deportes tiene todo listo para celebrar a los grandes el 'tri', las malas noticias llegaron a Garcilaso tras confirmarse que sufrirá la baja de seis importantes jugadores. Los dirigidos por Jorge Fossati esperan mantener su racha de invicto hasta el cierre de temporada y marcar un nuevo récord en el fútbol peruano.

Lamentablemente, Deportivo Garcilaso no podrá contar con todo su plantel completo para el enfrentamiento ante Universitario por la jornada 17 del Torneo Clausura. El equipo cusqueño pisará el Estadio Monumental con seis bajas que podrían marcar la diferencia en su juego habitual.

Las bajas confirmadas de Deportivo Garcilaso ante Universitario

Una de las bajas es Yuriel Celi, quien juega para Deportivo Garcilaso, pero está cedido por Universitario y por tal motivo no podrá enfrentarse a los cremas. En tanto, Inti Garrafa tampoco será parte de la convocatoria tras haber recibido una tarjeta roja y quedar suspendido para este encuentro.

A ellos también se suman Francisco Arancibia por una lesión en la clavícula, así como Carlos Bustos tampoco estará presente en el banco para dirigir al equipo visitante al haber sufrido una expulsión junto a José Albornoz, asistente técnico y Alberto Arzubialde, preparador físico del equipo cusqueño. El partido será dirigido por Cristian Álvarez.

Garcilaso sufre seis bajas para enfrentar a Universitario.

Por otro lado, se confirmó que Deportivo Garcilaso tendrá los regresos importantes de Juan Lojas, Orlando Nuñez y Nicolás Gómez para enfrentar a Universitario de Deportes en el Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs Garcilaso?

Los cremas alistan una verdadera fiesta para celebrar a lo grande el tricampeonato de la Liga 1, El partido entre Universitario vs Deportivo Garcilaso se jugará este viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. hora peruana en el Monumental.