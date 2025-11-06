Alineaciones Universitario vs Garcilaso: el novedoso once de Fossati para ganar en el Monumental

Universitario de Deportes recibirá la premiación como tricampeón oficial de la Liga 1 2025 en el partido contra Deportivo Garcilaso. Los cremas, buscarán despedirse con un triunfo esta temporada en condición de local en el Estadio Monumental 'U' Marathon, y para eso el técnico Jorge Fossati alista una potente formación para quedarse con los tres puntos.

Alineación de Universitario:

Miguel Vargas, Anderson Santamaría (Aldo Corzo), Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, José Carabalí (César Inga), Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jairo Vélez, Álex Valera .

Universitario quiere volver a festejar una nueva victoria tras vencer a ADT. El equipo estudiantil regresa a la acción en la segunda parte del campeonato local, tras haber descansado en la fecha 17. El 'Tri' ya es un hecho, sin embargo, la 'U' no se confía y ya prepara un imponente once para vencer a su rival de turno.

La única baja confirmada es la del arquero uruguayo Sebastián Britos, quien recibió una cartulina amarilla en Tarma. Por consiguiente, quien tomará su lugar será el portero chileno-peruano Miguel Vargas. A su vez, con relación al resto de la formación, se espera que Jairo Vélez sea el acompañante principal del goleador Álex Valera en ataque.

Universitario va por un triunfo ante Garcilaso en el Monumental/Foto: X

Mientras que, dentro de las dudas está Anderson Santamaría o Aldo Corzo en la primera línea, así como José Carabalí con César Inga como carrileros por la banda izquierda.

Alineación de Deportivo Garcilaso:

Patrick Zubckuk, Jefferson Portales/Juan Diego Lojas, Carlos Beltrán, Xavi Moreno, Erick Canales/Orlando Núñez, Enmanuel Páucar, Nicolás Gómez, Kevin Sandoval, José Sinisterra, Pablo Erustes, Ezequiel Naya.

Por otro lado, la visita no llegará con el plantel completo y sufrirá hasta 6 bajas realmente trascendentales, dentro de los que se encuentra el estratega Carlos Bustos, algunos de los integrantes de su comando técnico y principales figuras.

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, Yuriel Celi quedó descartado para el duelo ante la 'U' por encontrarse en condición de préstamo en el 'Pedacito de Cielo'; a su vez, Francisco Arancibia está lesionado e Inti Garrafa está expulsado. Sumado a ello, José Albornoz (AT) y Alberto Arzubialde (PF) permanecen suspendidos.

Garcilaso buscará dar la sorpresa en su visita al Estadio Monumental/Foto: Instagram

Sin embargo, no todas son malas noticias ya que regresan al esquema principal, los futbolistas Juan Diego Lojas, Orlando Núñez, y Nicolás Gómez. La consigna del estratega de Garcilaso será conservar el clásico sistema, además de apostar nuevamente en elementos referentes como Beltrán, Canales, Páucar, Sandoval, y su principal carta de gol: el argentino Pablo Erustes.