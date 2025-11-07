Tricampeón con Universitario en planes de ser prestado para la temporada 2026

¡Sorpresa! Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 gracias a que se llevó tanto el Torneo Apertura como Clausura. Pese a ello, la 'U' ha comenzado a planificar la temporada 2026 y en ella no piensan contar con uno de sus futbolistas que estuvo en cada una de las últimas tres campañas. Te contamos de quién se trata.

Líbero pudo conocer que en Ate planean ceder a un futbolista, que ha tenido mucha continuidad en el plante, para el año entrante debido a que todavía tiene contrato hasta fines del 2026. Nos referimos a Jorge Murrugarra, talentoso mediocampista que llegó al club en el 2021.

Resulta que, como la zona de marca está copada en Universitario de Deportes de cara a la próxima temporada, el cuadro merengue quiere prestarlo hasta que termine con su vínculo contractual. De esta manera podría ser que 'Murru' tenga los días contados en tienda crema.

Jorge Murrugarra también ha sido convocado a la selección peruana.

Vale precisar que el mediocampista fue parte del tricampeonato y en momentos incluso llegó a ser vital en los planes tanto de Jorge Fossati como Fabián Bustos. Si bien los hinchas le tienen mucho cariño, la institución debe hacer lo necesario para velar por los intereses: lucha por el tetracampeonato y Copa Libertadores.

¿En qué clubes jugó Jorge Murrugara?

Estos son los equipos donde ha esyado hasta el momento: