0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
EN DIRECTO
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1 2025

Tricampeón con Universitario en planes de ser prestado para la temporada 2026

Futbolista tricampeón con Universitario de Deportes a punto de ser prestado a otro club para la temporada 2026 de la Liga 1.

Francisco Esteves
Universitario prestará a su tricampeón.
Universitario prestará a su tricampeón. | Foto: Universitario - X.
COMPARTIR

¡Sorpresa! Universitario de Deportes salió tricampeón de la Liga 1 gracias a que se llevó tanto el Torneo Apertura como Clausura. Pese a ello, la 'U' ha comenzado a planificar la temporada 2026 y en ella no piensan contar con uno de sus futbolistas que estuvo en cada una de las últimas tres campañas. Te contamos de quién se trata.

Diego Churín cerca de definir su futuro.

PUEDES VER: Diego Churín a punto de confirmar su futuro en Universitario: "Todo arreglado"

Líbero pudo conocer que en Ate planean ceder a un futbolista, que ha tenido mucha continuidad en el plante, para el año entrante debido a que todavía tiene contrato hasta fines del 2026. Nos referimos a Jorge Murrugarra, talentoso mediocampista que llegó al club en el 2021.

Resulta que, como la zona de marca está copada en Universitario de Deportes de cara a la próxima temporada, el cuadro merengue quiere prestarlo hasta que termine con su vínculo contractual. De esta manera podría ser que 'Murru' tenga los días contados en tienda crema.

Universitario

Jorge Murrugarra también ha sido convocado a la selección peruana.

Vale precisar que el mediocampista fue parte del tricampeonato y en momentos incluso llegó a ser vital en los planes tanto de Jorge Fossati como Fabián Bustos. Si bien los hinchas le tienen mucho cariño, la institución debe hacer lo necesario para velar por los intereses: lucha por el tetracampeonato y Copa Libertadores.

¿En qué clubes jugó Jorge Murrugara?

Estos son los equipos donde ha esyado hasta el momento:

  • Sporting Cristal
  • Deportivo Coopsol
  • Universidad Técnica de Cajamarca
  • Ayacucho FC
  • Universitario de Deportes

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura: clasificación con el triunfo de Cristal

  2. Miguel Rondelli dejó firme mensaje sobre la posibilidad de llegar a Cristal: "Fin de…"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano