¡Confirmado! Martín Távara aceptó contrato con grande de Perú para el 2026: "Contento"

En los últimos días, uno de los futbolistas que acaparó la atención del balompié nacional fue Martín Távara. El volante de 26 años culmina contrato con Sporting Cristal a cierres de este 2025, por lo que Universitario puso la mirada en el mediocampista para dar el batacazo de cara a la búsqueda del tetracampeonato.

Bajo este panorama, se conoció la decisión de Martín Távara de cara a la temporada 2026. Recientemente, Gustavo Zevallos, gerente deportivo de Sporting Cristal, reveló que el mediocampista recibió la renovación automática tras cumplir ciertos objetivos que estaban estipulados en el vínculo contractual.

De esta manera, el zurdo celeste se queda en tienda del Rímac por todo el 2026, con el gran objetivo de pelear la Liga 1 y hacer un gran rol internacional en la Copa Libertadores. Eso sí, la directiva se reunirá con Távara para poder ampliar el tiempo de contrato para que no sea únicamente por un año.

"Él tiene contrato hasta el 2026, así que en ese sentido no hay ningún inconveniente. Él fue categórico, con mucha claridad lo que significa para él la institución y lo tranquilo y contento que está. Él tiene un año por delante, así que eso es bueno para todos nosotros. Él tiene un contrato en el que hay que cumplir unos objetivos, la renovación es automático, así que no hay inconveniente en este sentido", informó Gustavo Zevallos.

(VIDEO: Exitosa Deportes)

De hecho, Martín Távara busca que Sporting Cristal le ofrezca una renovación de larga duración para poder anunciarlo de manera oficial. Lo cierto es que el volante logró cumplir los objetivos para estar un año más en el cuadro del Rímac, y ahora espera poner al cuadro 'cervecero' en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿En cuánto está valorizado Martín Távara?

Según el portal "Transfermarkt", Martín Távara tiene un valor de mercado de 650 mil euros a sus 26 años de edad. Es el mejor momento en la carrera del volante de Sporting Cristal, quien permanecerá en el conjunto 'bajopontino' para luchar la ansiada estrella 21.