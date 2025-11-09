Advíncula llena de elogios a campeón peruano y desata los rumores sobre su regreso: "Equipo grande"

El Torneo Clausura 2025 llegó a su final y ahora los equipos buscan reforzarse con los mejores del fútbol nacional e internacional. Tras quedar fuera del once titular en el 'Xeneize', Luis Advíncula estaría evaluando su regreso a la Liga 1 y podría ser el flamante fichaje de uno de los más grandes del Perú.

A pesar del buen momento que está pasando Boca Juniors luego de dejar atrás los malos resultados, el 'Rayo' no estaría dentro de los planes del equipo argentino y ambas partes podrían llegar a un acuerdo para buscar su préstamo a un club para el 2026. Sporting Cristal y Alianza Lima serían los dos grandes candidatos.

Luis Advíncula elogia a campeón peruano y desata los rumores de su regreso

Todo ocurrió durante una entrevista para el programa de 'La fe del Cuto', donde el exfutbolista le preguntó sobre su pasado en Sporting Cristal y qué era lo que más recordaba de aquella época donde despegó como uno de los mejores de la liga nacional.

"La verdad que el 2010 fue un año de mucho aprendizaje para mí porque llegué a un equipo grande, me fue muy bien. Creo que fue uno de mis mejores años en primera. Hice como siete, ocho goles. Me fue muy bien, fui la figura. Ahí dije 'aquí me venden al Manchester'", dijo Luis Advíncula.

Luis Advíncula recordó su etapa en Sporting Cristal.

¿Qué dijo Luis Advíncula sobre su regreso a Sporting Cristal?

En una entrevista con 'Enfocados', el futbolista Luis Advíncula habló sobre su futuro profesional y reconoció que el primer club donde le gustaría volver sería a Sporting Cristal, pero también señaló que esto depende si lo quieren o no.

"Yo mañana puedo decir 'quiero ir a Cristal'. Y llega el momento en que Cristal me dice '¿sabes qué? No', por más que yo quiera, ellos me dicen que no. Ahí tendría que ver otras opciones", sostuvo.