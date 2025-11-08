Boca Juniors toma importante medida sobre el futuro de Luis Advíncula: "Próximo..."

Luis Advíncula podría marcar su regreso a la Liga 1, pero para que esto suceda, tienen que darse muchas cosas, como el factor económico de los equipos interesados en ficharlo. Uno de los clubes que más suena es Alianza Lima y desde Boca Juniors anunciaron una importante medida con el jugador peruano.

Boca Juniors tuvo una cierta mejora en sus últimos partidos, pero la nueva prueba del equipo Xeneize será medirse ante los dirigidos por Gallardo. El 'Millo' está en su peor momento de la temporada, pero sabe que una victoria de visita podría devolverle la ilusión al hincha.

Boca Juniors anuncia el futuro de Luis Advíncula

Por lo pronto, mientras se define si seguirá en el 'Xeneize' o fichará por algún equipo del fútbol peruano, en Boca Juniors todavía consideran a Luis Advíncula para partidos importantes. En este caso, se confirmó que el 'Rayo' será parte de la concentración en la previa del encuentro ante River Plate.

Luis Advíncula fue convocado para el clásico ante River Plate.

El clásico de Argentina se jugará en La Bombonera y Boca Juniors buscará llevarse los tres puntos para reafirmar su posición en la tabla para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores. Por su parte, River Plate llega comprometido a este cotejo tras una racha de derrotas y una de ellas lo dejó fuera del sueño de la Copa Argentina.

¿Cuándo y a qué hora juegan Boca vs River?

El partido entre Boca Juniors vs River Plate se jugará el domingo 9 de noviembre desde las 14:30 horas en Perú. En su grupo, Boca alcanzó el liderato, pero la realidad para River es otra y marchan en la sexta posición, siendo superados por San Lorenzo, Vélez, Lanús, Deportivo Riestra y Rosario Central.