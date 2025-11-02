Advíncula dio fuerte comentario sobre Manuel Barreto, DT interino de Perú: "No tengo..."

Luis Advíncula es uno de los jugadores más importantes de la selección peruana, que a lo largo de su trayectoria logró clasificar al Mundial Rusia 2018 y ser subcampeón de la Copa América 2019. Por esta razón, su opinión sobre la actualidad de la bicolor es relevante. Posteriormente, le consultaron sobre Manuel Barreto, quien fue designado como técnico de Perú durante todo el 2025.

Luis Advíncula dio fuerte comentario sobre Manuel Barreto tras ser designado como DT interino de la selección peruana

Advíncula fue el invitado del programa de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola llamado 'Enfocados', por lo que los exjugadores no perdieron la oportunidad para preguntarle al jugador de Boca Juniors sobre la designación de Barreto en la selección peruana.

Video: Enfocados

"Yo, como lo repito, lo pusieron al profe, no tengo el gusto de conocerlo. Todo lo que llega a la selección, llega para sumar. Quien sea el que llega a la selección es porque viene a sumar. Estamos en un proceso de reestructuración, recambio. Todo aquel que llegue es para sumar", dijo de forma rotunda.

Estas palabras demuestran el total respeto de Luis Advíncula hacia Manuel Barreto, ya que, a pesar de no conocerlo, tuvo un buen mensaje sobre el actual técnico de Perú, dejando en claro que llega para dar lo mejor de sí para mejorar la situación.

Además, es claro que la selección peruana se encuentra en un momento de recambio generacional, por lo que se necesita a alguien que lidere este momento hacia el futuro, convocando a juveniles sin medias tintas.

Es claro informar que la bicolor está muy cerca de enfrentar a la selección de Chile y Rusia en dos duelos amistosos rumbo hacia el 2026, por lo que aún está en duda la convocatoria de Luis Advíncula, quien está obteniendo más oportunidades en Boca Juniors.