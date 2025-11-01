¡Alarma en Videna! Marcos López se lesionó con Copenhague y podría perderse amistosos de Perú

Falta cada vez menos para que la selección peruana regrese al ruedo para disputar sus últimos partidos del año 2025, los cuales serán amistosos este mes ante Rusia y Chile en Europa. Aún no se conoce qué jugadores serán convocados por el DT interino, Manuel Barreto, pero este sábado se encendieron las alarmas en Videna al conocerse que uno de los referentes de la Bicolor no pudo terminar un partido con su club por una molestia.

Nos referimos a Marcos López. El lateral izquiero que habitualmente es llamado al combinado nacional, fue titular en el triunfo del Copenhague por 3-2 sobre Fredericia por fecha 14 de la Superliga de Dinamarca 2025-26 y estaba teniendo una aceptable performance. Sin embargo, todas las alertas se encendieron en tierras peruanas durante el segundo tiempo.

Cuando el reloj marcaban los 74', nuestro compatriota tuvo un choque con un rival en el que se llevó la peor parte y mandó la pelota al saque lateral para que sea atendido por el cuerpo médico del club. Solo pasaron dos minutos de lo ocurrido para que se confirmara que estaba lesionado y no podía continuar en el partido, siendo reemplazado por Mads Emil Madsen.

Marcos López no pudo continuar en el triufo de Copenague por lesión. Foto: Copenhague

Marcos López había vuelto a las canchas tras dos partidos sin jugar

Es preciso señalar que el polifuncional futbolista de 25 años había vuelto a jugar tras superar una lesión anterior que le había impedido disputar los dos más recientes encuentros de Copenhague (sin contar la victoria de hoy sobre Fredericia), y ahora podría perderse el duelo por Champions League frente a Tottenham.

Marcos López se podría perder los amistosos de la selección peruana

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del club danés sobre el diagnóstico de Marcos López, pero lo ocurrido con el lateral izquierdo hace que desde la Blanquirroja se preocupen pues no saben si podrá llegar en condiciones para los amistosos internacionales ante Rusia y Chile.

Vale precisar que la lista de convocados de Manuel Barreto para estos duelos de la selección peruana por fecha FIFA de noviembre serán anunciados la próxima semana, pero se presume que sadrá a la luz después de finalizar la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1.