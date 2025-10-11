Pedro García lanza una fuerte comparación entre César Inga y Marcos López: "Nunca le vi..."

Perú perdió ante Chile en un partido amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, cuando se jugaban los descuentos. Tras el partido, el comentarista deportivo Pedro García se pronunció al respecto y comparó el juego de César Inga con el de Marcos López.

Cabe mencionar que el extremo de Universitario de Deportes fue autor del único gol de la Blanquirroja, el mismo que abrió el marcador; sin embargo, el equipo de Manuel Barreto no pudo mantener la ventaja. De esta manera, la nueva versión de la Bicolor inició esta etapa con derrota.

¿Qué dijo Pedro García tras el Perú vs Chile en Santiago?

“(Marcos) López, a mí, desde que debutó contra Holanda en el 2018, a mí me gusta su desparpajo, ligereza, tiene personalidad el chico, pero a López lo vi en no menos de 35 partidos con Perú y nunca le vi hacer la jugada que (César) Inga hizo hoy”, dijo Pedro García en el programa ‘Vamos al VAR’ de RPP Noticias.

En esa línea, aclaró que si bien frente al arco puede ser muy útil, mientras que en el regreso lo es Marcos López, lo que hizo el lateral de la ‘U’ es que le dio fútbol al equipo.

“Te acepto, pero tampoco es que (Marcos) López haya sido una muralla inquebrantable, pero (César) Inga hoy me dio fútbol. Hizo un gol de un futbolista que juega por izquierda, con perfil cambiado, que engancha para adentro y la pone en el segundo palo”, le respondió a su colega Juan Carlos Ortecho, quien le mencionó que regresando de repente no es ordenado como López.

Próximo partido de la selección peruana en 2025

Tras la derrota ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, la selección peruana volverá a enfrentar a la 'Roja' en partido amistoso y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.