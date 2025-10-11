0
César Inga brilló con la selección peruana pese a la derrota ante Chile y se volvió viral en redes sociales, donde varios hinchas chilenos solicitaron su fichaje para grandes equipos.

Angel Curo
Hinchas de equipos grandes de Chile piden el fichaje de César Inga tras su gol con Perú | Selección Peruana
César Inga consiguió su primera titularidad con la selección peruana en la derrota por 2-1 ante Chile. El lateral izquierdo fue una de las figuras del encuentro y se consolidó como el mejor jugador de la ‘Bicolor’ tras abrir el marcador a los 40 minutos. Su destacada actuación sorprendió a los hinchas chilenos, quienes incluso pidieron su fichaje para varios clubes del país sureño.

Manuel Barreto reveló impactante comportamiento de Álex Valera tras derrota

PUEDES VER: Barreto reveló impactante comportamiento de Álex Valera tras la derrota de Perú: "Fue un..."

El jugador de Universitario arrancó desde el inicio y mostró un rendimiento sobresaliente, siendo desequilibrante en ataque y firme en defensa. En la jugada del gol, se proyectó con gran velocidad por su banda, eludió a su marcador con un elegante enganche y definió con un potente remate que terminó en el fondo del arco.

El brillante desempeño del lateral no pasó desapercibido. En la red social de 'X' (anteriormente Twitter), varios aficionados de Colo Colo, Universidad Católica y Universidad de Chile expresaron su admiración por el defensor peruano y pidieron a sus clubes ficharlo. Estos fueron algunos de los comentarios más destacados:

  • "¿Necesitamos lateral izquierdo? Acá está la solución. César Inga, 23 años. Tiene 2 hijos, Cepeda y Hormazabal. Los Cruzados (U Católica)".
  • "Jugadorazo el lateral izquierdo de Perú. 23 años, rápido, con ida y vuelta, incluso pisó el área e hizo el primer gol del partido. César Inga traer a ColoColo".
  • "Aldo Marin (directivo de la U de Chile) traigan a César Inga".
César Inga, Selección Peruana, Perú vs Chile

Hinchas chilenos elogiaron a César Inga tras anotar con Perú.

El gran momento de César Inga ha causado sensación en Chile, y teniendo en cuenta que ambas selecciones volverán a enfrentarse en noviembre, no sería extraño que el jugador capte la atención de clubes del fútbol chileno interesados en contar con sus servicios.

César Inga causó sensación en Chile

Tras ser uno de los más destacados de la 'Bicolor' ante Chile, César Inga fue de los jugadores más solicitados por los hinchas chilenos, quienes se acercaron al jugar para pedirles fotografías.

Video: Marco Giovanni Cabrera

Números de César Inga con la selección peruana

El partido amistoso ante Chile representó el segundo cotejo que disputó el futbolista de 23 años con la camiseta de la 'Bicolor', pues su debut se dio en el empate sin goles ante Colombia en las Eliminatorias Conmebol, donde entró de cambio.

Contra 'La Roja', César Inga dejó una gran actuación, ganando 5 de los 7 duelos que tuvo en defensa. Asimismo, su proyección en ataque fue clave para sumar un jugador más en la ofensiva, donde acertó el 67 % de los pases y logró anotar un golazo. Por todo ello, Sofascore le otorgo una valoración de 7.6, la cifra más alta del combinado peruano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

