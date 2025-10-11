Pedro García da fuerte revelación y confiesa por qué Felipe Chávez no recibía el balón: "No es..."

Felipe Chávez es la gran novedad en la selección peruana tras su debut ante Chile en este amistoso internacional de fecha FIFA. El volante de Bayern Múnich tuvo poco contacto con el balón en los escasos minutos en el terreno de juego. Ante ello, el periodista deportivo, Pedro García, dio una fuerte confesión del por qué no recibía el esférico en suelo sureño.

En el programa "Pedro Responde", el comentarista deportivo reveló que una cosa es querer dar el balón al compañero y otra es poder. Dado el juego intenso de Chile que robó posesión de balón en la Bicolor, no habían oportunidades para que Felipe Chávez logre brillar en el campo.

"Estuvo tan poquito rato que no me atrevo a hacer un juicio de valor de lo que hizo Chávez. Lo que sí me atrevo a decir es que a veces no es que no te la quieran dar, es que no te la pueden dar. Perú no tenía la pelota, no es que haya tenido una sucesión de pases, y ahí está Chávez y no se la querían dar", manifestó Pedro García.

(VIDEO: Pedro Responde)

Siguiendo esa línea, fue claro al confesar que Felipe Chávez ingresó en un momento complicado para la Bicolor, en el que Chile no bajó los brazos para conseguir el triunfo en casa. Esto, hizo que el equipo se repliegue y no haya opción para que el jugador de Bayern Múnich logre hacer una gran actuación para la vista de los aficionados.

"Perú no tenía la pelota y si no tenía la pelota, dependía de una recuperación y del que la recuperara se la tirara a Chávez y eso no es tan fácil. Chávez puede pedir la pelota teniendo Perú la pelota, en consecuencia de tenerla, desmarcarse y recibir, no es el caso, Perú no tenía la pelota", agregó.

Próximo partido de Perú

El siguiente partido de la selección peruana será ante Rusia en la fecha FIFA del mes de noviembre. Aún no se confirma con exactitud el día y hora de este encuentro, por lo que la Bicolor lo anunciará en su debido tiempo mediante las redes sociales.