Penny dio fuerte concepto sobre Felipe Chávez tras debutar con la selección peruana: "No tiene..."

La selección peruana disputó su primer encuentro bajo la dirección de Manuel Barreto y sufrió una dura derrota por 2-1 ante Chile. La ‘Bicolor’ comenzó ganando, pero con el paso de los minutos fue superada por su rival. No obstante, el partido dejó una nota positiva: el debut de Felipe Chávez, quien recibió un contundente análisis de Diego Penny tras sumar sus primeros minutos con la camiseta nacional.

Diego Penny opinó sobre el debut de Felipe Chávez

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el exportero nacional analizó lo que fue el debut del volante del Bayern Múnich con la selección peruana. Sobre ello, Penny destacó que fue un gran paso para su carrera profesional, pues pasó de ser descartado para el Sudamericano Sub-20 a hacer su debut internacional.

Sin embargo, Diego Penny también fue sumamente crítico con el desempeño en el campo, ya que pese a que contó con poco menos de 15 minutos en el campo no logró destacar ni dar dotes de su talento, asegurando que se escondía en el ataque.

Video: Movistar Deportes.

"Creo que Felipe Chávez dio un paso agigantado, pasó de no ser convocado a la Sub-20 a tener minutos en la selección mayor. No creo que haya sido regalado, porque tiene un mérito estar donde está. Lo que si es verdad que así tu tengas 10 o 15 minutos y no te llega la pelota es porque no tiene la intención de encontrar los espacios, se escondía detrás de la marca, así era muy difícil", expresó.

De igual manera, el exportero de Sporting Cristal indicó que poco a poco Chávez se irá adecuando al juego del equipo y remarcó que pese a su deslucido debut aún tiene toda una carrera por delante.

"Él va a tener que aprender que no le va a llegar la pelota limpia al pie, hay que moverse un poco. No lo puedo matar en lo absoluto, porque tiene todo un camino por delante", sentenció.

Felipe Chávez tuvo un deslucido debut con la selección peruana

Lastimosamente pese a la gran expectativa de los hinchas, Felipe Chávez ingresó en el tramo final del amistoso contra Chile, en un momento donde la 'Roja' era la clara protagonista del partido y generaba gran peligro en el arco peruano.

El joven volante solo logró disputar 12 minutos en el campo y no tuvo una mayor participación al solo realizar un toque de balón, razón por la que el portal estadístico Sofascore le otorgó solo un 6.4 puntos de valoración.