Reimond Manco dio firme calificativo a Felipe Chávez previo al partido Perú vs Chile: "Muy..."

Manuel Barreto tomó la decisión de convocar a nuevos jugadores para el inicio del recambio generacional en la selección peruana. Entre ellos, la sensación ha sido la llegada de Felipe Chávez, futbolista del Bayern Múnich, y quien ha causado diversos comentarios, entre ellos el de Reimond Manco, exfutbolista y ahora comentarista deportivo.

Reimond Manco dio fuerte calificativo a Felipe Chávez previo al duelo Perú vs Chile

Manco utilizó su programa 'Línea de 5' para dar un mensaje sobre Felipe Chávez y toda la euforia que ha causado en los hinchas de la selección peruana. El comunicador reconoció que muchas personas, e incluso la prensa, están generando altas expectativas en torno al jugador.

"Hay cosas muy interesantes, jugador muy técnico, no va a ser tan rápido en demostrar que va a cambiar la historia del Perú. La primera portada que vi cuando llegó Felipe Chávez decía “llegó el salvador”, o sea, hay que decirle a la gente. Lo más probable es que este partido no juegue mucho. (…) Es un proceso. ¿Te acuerdas cuando vino (Gianluca) Lapadula, que vino a los 2 partidos y la gente decía “no que haya argolla, que no le quieren dar pase”, cuando en realidad se estaba adaptando? La gente tiene que entender esto, porque acá son muy extremistas. Tienen que ser pacientes y los jugadores con descendencia peruana que vengan a sumar están bacanes, pero tienen que hacerle seguimiento, porque en la selección se está tomando mucho, no solo a nivel fanatismo, sino a nivel de prensa, como si la selección fuera un equipo de prueba", afirmó.

Las palabras de Reimond Manco resaltan a Felipe Chávez como un futbolista técnico, pero que no va a cambiar la situación actual de la selección peruana muy rápidamente, por lo que pide paciencia a todos los fanáticos que tienen grandes expectativas, ya que se encuentra en una etapa de adaptación.

Por otro lado, comparó la situación de Chávez con la primera vez que Gianluca Lapadula llegó a la bicolor y todos criticaban el hecho de que había una supuesta argolla por no darle pases en la cancha, pero era solo porque se estaba adaptando.

Por último, solicito a los hinchas de la selección peruana que dejen de ser muy extremistas y que solo guarden paciencia para que el jugador del Bayern de Múnich pueda demostrar un buen rendimiento en la bicolor.