Jugador de Juan Pablo II es convocado de última hora a la selección peruana para enfrentar a Chile

La selección peruana está próximo a enfrentar a su similar chileno en un duelo amistoso internacional por la penúltima fecha FIFA. Aunque se pensaba que Manuel Barreto tenía listo su grupo completo de convocados, dos nuevos elementos son convocados: un futbolista de Juan Pablo II y otro de ADT.

Álvaro Rojas y D'Alessandro Montenegro son convocados a la selección peruana para enfrentar a Chile

Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, Álvaro Rojas, quien actualmente pertenece a Universitario de Deportes pero se encuentra cedido en Juan Pablo II, fue convocado por la selección peruana de Barreto para enfrentar a Chile.

Álvaro Rojas de Juan Pablo II y D'Alessandro Montenegro de ADT son convocados a la selección peruana de Manuel Barreto para enfrentar a Chile.

A su vez, el futbolista de ADT, D'Alessandro Montenegro, también es llamado por el técnico interino para enfrentar a la selección chilena en el Estadio Bicentenario de La Florida, Santiago.

Álvaro Rojas en Juan Pablo II

El mediocampista de 20 años ha jugado dos campeonatos junto a Juan Pablo II. Por el Torneo Apertura ha disputado 16 de 18 partidos posibles, donde anotó 2 goles. Mientras que por el Clausura ha participado en 9 de 11 encuentros y ha marcado 2 tantos. Su evolución le ha valido el llamado a la bicolor.

D'Alessandro Montenegro en ADT

El lateral derecho de 22 años ha disputado 2 torneos en el 2025. En el Apertura ha disputado 17 de 18 partidos posibles, logrando asistir en 4 ocasiones. En el Clausura ha jugado 10 de 12 encuentros y ha anotado 2 goles. Su buen desempeño futbolístico ha llamado la atención de Manuel Barreto, quien lo considera para la selección peruana.