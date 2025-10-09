0

Jugador de Juan Pablo II es convocado de última hora a la selección peruana para enfrentar a Chile

La selección peruana, dirigida por Manuel Barreto, ha incluido a dos nuevos jugadores en su lista de convocados. Se trata de dos futbolistas que actualmente juegan en Juan Pablo II y ADT de la Liga 1.

Luis Blancas
Jugador de Juan Pablo II es convocado a la selección peruana de Barreto para enfrentar a Chile
Jugador de Juan Pablo II es convocado a la selección peruana de Barreto para enfrentar a Chile | Composición: Líbero
COMPARTIR

La selección peruana está próximo a enfrentar a su similar chileno en un duelo amistoso internacional por la penúltima fecha FIFA. Aunque se pensaba que Manuel Barreto tenía listo su grupo completo de convocados, dos nuevos elementos son convocados: un futbolista de Juan Pablo II y otro de ADT.

El apodo que tiene la selección peruana en Chile previo al Clásico del Pacífico

PUEDES VER: El firme apelativo que tiene la selección peruana en Chile previo al Clásico del Pacífico

Álvaro Rojas y D'Alessandro Montenegro son convocados a la selección peruana para enfrentar a Chile

Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, Álvaro Rojas, quien actualmente pertenece a Universitario de Deportes pero se encuentra cedido en Juan Pablo II, fue convocado por la selección peruana de Barreto para enfrentar a Chile.

alvaro rojas

Álvaro Rojas de Juan Pablo II y D'Alessandro Montenegro de ADT son convocados a la selección peruana de Manuel Barreto para enfrentar a Chile.

A su vez, el futbolista de ADT, D'Alessandro Montenegro, también es llamado por el técnico interino para enfrentar a la selección chilena en el Estadio Bicentenario de La Florida, Santiago.

Álvaro Rojas en Juan Pablo II

El mediocampista de 20 años ha jugado dos campeonatos junto a Juan Pablo II. Por el Torneo Apertura ha disputado 16 de 18 partidos posibles, donde anotó 2 goles. Mientras que por el Clausura ha participado en 9 de 11 encuentros y ha marcado 2 tantos. Su evolución le ha valido el llamado a la bicolor.

D'Alessandro Montenegro en ADT

El lateral derecho de 22 años ha disputado 2 torneos en el 2025. En el Apertura ha disputado 17 de 18 partidos posibles, logrando asistir en 4 ocasiones. En el Clausura ha jugado 10 de 12 encuentros y ha anotado 2 goles. Su buen desempeño futbolístico ha llamado la atención de Manuel Barreto, quien lo considera para la selección peruana.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Jugador de Juan Pablo II es convocado de última hora a la selección peruana para enfrentar a Chile

  2. Alianza Lima definió el futuro de Guillermo Viscarra y confirmó también su partida: "MLS"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano