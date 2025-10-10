Selección peruana tomó drástica medida con Álex Valera para amistoso con Chile: "Ha decidido..."

Quedan solo horas para vivir el enfrentamiento entre Perú vs Chile por un amistoso internacional. Este ‘Clásico del Pacífico’ servirá para iniciar un nuevo proceso y darle rodaje a los nuevos valores de la ‘Bicolor’. Para este partido, Álex Valera tenía la oportunidad de iniciar acciones; sin embargo, una nueva lesión lo margina del encuentro y ahora el comando técnico tomó una firme decisión respecto al delantero.

En medio de las críticas por haber rechazado en múltiples ocasiones el llamado de la selección, el delantero de Universitario finalmente se unió a la concentración en La Videna y venía entrenando a la par del grupo con miras al partido ante Chile. Sin embargo, en el último entrenamiento sintió una nueva molestia que le impidió continuar.

¿Qué medida tomó la selección peruana con Álex Valera?

En ese sentido, tras confirmarse que no podrá iniciar acciones ante la ‘Roja’, durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el periodista David Chávez informó que el comando técnico de la selección peruana tomó una firme decisión respecto a Álex Valera.

Según indicó el comunicador, pese a esta nueva lesión, el DT Manuel Barreto determinó que el delantero realice el viaje junto con el equipo, una medida que busca reforzar la unión del grupo. Además, su lugar en el ataque será ocupado por Luis Ramos.

Video: Movistar Deportes

"Álex Valera y Santamaría no han terminado la práctica, por lo que es difícil que arranquen mañana. El que va a arrancar como ‘9’ es Luis Ramos. Pero, el comando técnico ha decidido que todos los jugadores participen de este viaje como un grupo", expresó.

Álex Valera confirmó su deseo de jugar con la selección peruana

Aunque en las últimas semanas se ha cuestionado el compromiso de Álex Valera con la selección peruana, el delantero crema ha dejado en claro que anhela poder formar parte del combinado patrio para el nuevo proceso. Así lo confirmó el gerente general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, durante una entrevista.

"Hablando del caso de Valera tuve la oportunidad de encontrármelo bajando de la oficina y el con mucho cariño, mi presi, 'yo quiero estar en la selección', pero ¿cómo estás?, 'no preguntes eso, yo quiero estar en la selección y veré si llego al día viernes le meto, pero sino yo quiero estar acá'", mencionó el directivo.