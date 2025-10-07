Gimnasia de Argentina acaba de ficharlo y sueña con jugar en la selección peruana: "Un orgullo"

La selección peruana está a punto de disputar su partido amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre y Manuel Barreto brindó su primera lista de convocados, pero dentro de ella hay muchas sorpresas debido a que no están los jugadores habituales sino elementos menores de 30 años para darle un recambio generacional a la Bicolor. En ese sentido, un futbolista argentino de 25 años está interesado en jugar para nuestro país e impactó con sus declaraciones.

Se trata de Juan Yangali, mediocampista nacido en Buenos Aires y que recientemente fue fichado por Gimnasia y Esgrima La Plata de la Liga Profesional, Primera División de Argentina. Por ello, el periodista César Mosquera se comunicó con él para preguntarle por sus aspiraciones y si en algún momento le gustaría vestir la camiseta de la Blanquirroja, ya que sus dos padres son nacidos en Perú y no es un caso ajeno a lo acontecido en los últimos años, ya que llegaron Gianluca Lapadula y Oliver Sonne con raíces incaicas.

"Estaría muy contento si llega el llamado de la Selección Peruana. Más por mi viejo o mi familia que casi todos son del Perú. Sería un orgullo grande poder representar al Perú. Voy a estar firme para representar al país de la mejor manera", indicó el volante de 25 años que ya debutó oficialmente en el 'Lobo' esta temporada. Ahora, todo está en manos de la Federación Peruana de Fútbol y su futuro director técnico, en caso quiera contar con él para las Eliminatorias Conmebol.

Juan Yangali con Gimnasia.

Vale precisar que Juan Yangali ha disputado prácticamente toda su carrera en San Telmo de la Primera Nacional, Segunda División de Argentina, y esta campaña la rompió jugando un total de 20 partidos, por lo que llamó el interés de Gimnasia y Esgrima La Plata. Además, al tener una edad considerable podrá aportar directamente a la selección peruana que hoy dirige Manuel Barreto.

¿Cuál es el valor de Juan Yangali?

Actualmente, Juan Yangali tiene un valor de 150 mil euros en el mercado de transferencias internacional y es el precio más alto que ha alcanzado en toda su carrera profesional, ya que recién este año en San Telmo logró meterse en el radar de diferentes clubes gracias a su enorme rendimiento en el campo de juego.