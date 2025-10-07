0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Jean Ferrari y su inesperado mensaje sobre la selección peruana con Felipe Chávez: "Una..."

El director general de la FPF, Jean Ferrari se pronunció tras ver a la nueva selección peruana entrenando con presencia de Felipe Chávez.

Erickson Acuña
Jean Ferrari sorprendió con importante mensaje sobre la selección peruana.
Jean Ferrari sorprendió con importante mensaje sobre la selección peruana. | La Bicolor | Composición: Líbero
Luego del fracaso en las Eliminatorias 2026, la selección peruana inició una nueva etapa en la Videna con la presencia de Manuel Barreto al frente del plantel como entrenador interino. En ese contexto, el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari se pronunció.

Perú y Chile jugarán amistosos en la fecha FIFA antes de cerrar el año.

PUEDES VER: Perú vs Chile: fecha, hora y dónde ver transmisión del amistoso por la fecha FIFA

El exadministrador de Universitario también se hizo presente en el campo para ver a los jugadores convocados, con algunos experimentados y nuevos nombres como es el caso de Felipe Chávez. Al respecto, dio un contundente mensaje que llena de ilusión a la hinchada. 

¿Qué dijo Jean Ferrari tras el primer día de entrenamientos de la selección?

“Si ustedes creen y nosotros creemos, el país va a estar contento porque vamos a llegar al objetivo. Y el objetivo ya sabemos cuál es. Empezamos una nueva etapa, una nueva era, volvamos a creer”, dijo Jean Ferrari al plantel bicolor, iniciando así esta etapa de cambios previo al partido amistoso ante Chile.

Cabe mencionar que la Blanquirroja, con Manuel Barreto al mando, tendrá su primer examen ante ‘La Roja’ en lo que será una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’. Este compromiso será una importante prueba para los futbolistas con miras al próximo proceso clasificatorio.

¿Cuándo jugará la selección peruana este 2025?

Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará este 10 de octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

