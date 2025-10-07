- Hoy:
Perú vs Chile: fecha, hora y dónde ver transmisión del amistoso por la fecha FIFA
Ambos equipos estarán jugando con nuevos rostros pensando en el futuro de cara al próximo Mundial. La selección peruana busca empezar con el pie derecho esta nueva etapa.
El mundo entero será testigo de un nuevo Clásico del Pacífico entre las selecciones de Perú vs Chile en un partido amistoso que se podrá ver EN VIVO este viernes 10 de octubre como parte del proceso de preparación de ambas escuadras. El actual proyecto de Manuel Barreto, actual técnico interino, es apostar por el recambio del plantel y dejar a la 'Blanquirroja' con más futbolistas al próximo DT de la selección nacional que llegue a afrontar este nuevo reto.
Perú enfrentará a Chile luego de perder de local ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias 2026, que a pesar de no tener chances para conseguir la clasificación, los hinchas esperaban un resultado positivo. En tanto, Chile llega a medirse con la Bicolor tras haber conseguido un empate con Uruguay. Para el encuentro con la selección peruana, la 'Roja' estará bajo el mano del técnico interino Sebastián Miranda en reemplazo de Nicolás Córdova, ya que se encuentra dirigiendo a la sub 20.
¿Dónde ver el partido de Perú vs Chile?
La Bicolor estará jugando de visita y busca empezar su nueva etapa de la mejor manera. El partido entre Perú vs Chile se transmitirá a través de la señales de ATV. El encuentro también se podrá seguir en señal abierta y en Movistar Deportes en el canal 3 o 703. Mediante streaming, se podrá seguir el partido en las plataformas de la aplicación de Movistar TV o DGO.
¿A qué hora juegan Perú vs Chile?
El nuevo 'Clásico del Pacífico' entre Perú vs Chile por fecha FIFA se jugará el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. en Perú, en Chile, el partido inicia a las 8:00 p.m. Estos son otros de los horarios a considerar en otros países:
- Argentina, Uruguay y Brasil: 8:00 p.m.
- Bolivia: 7:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. del sábado 11 de octubre
- México: 5:00 p.m.
¿Dónde juegan Perú vs Chile?
El amistoso entre las selecciones de Perú y Chile se jugará en el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago, Chile, que tiene una capacidad de alberga a 12 mil espectadores en encuentros deportivos.
Lista de convocados Chile
Ambos equipos están en busca de renovar el plantel pensando en el próximo Mundial. Dejando atrás lo ocurrido en las últimas Eliminatorias, donde Perú, Chile y Venezuela quedaron sin fuera, empieza una nueva época para las selecciones.
- Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea, Inglaterra), Thomas Gillier (CF Montréal, Canadá) y Jaime Vargas (Deportes Recoleta)
- Defensas: Fabián Hormazábal (Universidad de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Iván Román (Atlético Mineiro, Brasil), Guillermo Maripán (Torino, Italia), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, Brasil), (Francisco Sierralta (Auxerre, Francia), Gabriel Suazo (Sevilla, España) y Nicolás Díaz (Puebla, México)
- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (León, México), Vicente Pizarro (Colo Colo), Marcelino Núñez (Ipswich Town, Inglaterra), Felipe Loyola (Independiente, Argentina), Lucas Assadi (Universidad de Chile) y Javier Altamirano (Universidad de Chile).
- Delanteros: Gonzalo Tapia (São Paulo, Brasil), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Lucas Cepeda (Colo Colo), Clemente Montes (Universidad Católica), Alexander Aravena (Gremio, Brasil) y Ben Brereton Díaz (Derby County, Inglaterra).
Lista de convocados Perú
Manuel Barreto es el actual técnico interino de la selección de Perú y para ello reveló la nómina de futbolistas que serán parte de esta nueva etapa.
- Arqueros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).
- Defensas: Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys), Anderson Santamaría (Universitario de Deportes), Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y César Inga (Universitario de Deportes) .
- Mediocampistas: Jairo Concha (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario de Deportes) y Matías Lazo (FBC Melgar).
- Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Álex Valera (Universitario de Deportes), Luis Ramos (América de Cali), Juan Pablo Goicoechea (Platense), Felipe Chávez (Bayern Múnich), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Joao Grimaldo (Riga FC) y Bryan Reyna (Belgrano).
