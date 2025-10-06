Cuando a Manuel Barreto le preguntaron por Alexander Robertson, el DT interino de la selección peruana fue claro: "Vendrán los que quieran venir". El volante de Cardiff está en los planes de la bicolor, incluso existió conversaciones antes de la convocatoria para el amistoso contra Chile, pero Australia decidió llamarlo para la presente fecha FIFA.

A pesar de ello, en la FPF consideran que el jugador de 22 años terminará defendiendo la camiseta de la bicolor. "Hay un plan", expresó Gustavo Peralta en sus redes sociales. Lejos de las sensaciones que se tienen en el combinado patrio, desde Australia dan por hecho que la decisión de Alexander es jugar por los 'Socceroos'.

En conferencia de prensa, el entrenador de Australia, Tony Popovic, informó que están en constante comunicación con Alexander Robertson y el exfutbolista de Manchester City le expresó su deseo de jugar por el país rodeado por los océanos Índico y Pacífico.

"Él se ha puesto a disposición de los 'Socceroos'. Quiere jugar para Australia y nos informó desde, aproximadamente, un mes. Desde entonces, lo estamos siguiendo con el personal médico y físico que han estado en contacto regular con él", expresó el DT de Australia.

Alexander Robertson está en los planes de Australia y puede jugar el Mundial 2026

Luego, el seleccionador del país, que se alista para el Mundial 2026, explicó por qué decidió convocar a Robertson para la presente fecha FIFA. "Sentí que era un buen momento para ver cómo se encuentra (futbolísticamente)", puntualizó.

"Sé que, obviamente, no tiene minutos, pero necesito entender su situación en Cardiff. Esta es una oportunidad para ver realmente su nivel actual y como se desenvuelve en nuestro entorno", agregó.

El plan de Australia con Alexander Robertson

El entrenador de Australia, Tony Popovic, indicó que Alexander Robertson es un jugador de gran nivel, agregó que está seguro que se consolidará en su club y demostrará todo su talento en la selección. Pero si no llega estar en la nómina para el Mundial 2026, puede figurar en la Copa Asia 2027.

"Esperamos que todos los jugadores tengan minutos de juego para entender dónde está su nivel base sin fútbol. Si consigue el fútbol, que estamos seguros de que lo hará, tendrá la oportunidad de ser seleccionado para el Mundial 2026 y si no, obviamente tenemos la Copa Asia 2027 que llega después", concluyó.