¡Con mucha ilusión! Felipe Chávez llegó a nuestro país para unirse a la selección peruana

A pesar que ya comenzaron los entrenamientos de la selección peruana con miras al amistoso ante Chile de visita, los jugadores siguen llegando a nuestro país para ponerse la Bicolor. Uno de ellos es Felipe Chávez, quien en las últimas horas arribó a Lima con mucha ilusión de poder debutar con el combinado mayor.

El volante de Bayern Múnich pisó suelo peruano en horas de la tarde procedente de Alemania y fue recogido por una delegación de la FPF en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para unirse al grupo de futbolistas que ya viene entrenando bajo las órdenes del DT interino, Manuel Barreto.

Chávez subió raudamente al vehículo de la federación que lo estaba esperando en el estacionamiento y se retiró del recinto aeroportuario sin brindar declaraciones a la prensa. El medio de comunicación Entre Bolas captó el video del preciso momento en el que el futbolista de 18 años estaba retirándose del lugar.

Video: Entre Bolas

¿Cuándo se unirá Felipe Chávez a los entrenamientos de la selección peruana?

De no mediar inconvenientes, el mediocampista peruano-alemán se estará uniendo a más tardar este martes a las prácticas de la Blanquirroja en las instalaciones de la Videna, donde tendrá su primer contacto con los demás elementos convocados e intentará luchar por un lugar en el equipo que enfrente a Chile este viernes.

Felipe Chávez fue destacado por Bayern Múnich tras ser convocado a Perú

A través de sus cuentas oficiales, Bayern Múnich sorprendió al destacar a nuestro compatriota por ser llamado por primera vez a la selección peruana mayor. "Nuestros chicos en un viaje internacional. Nominado por primera vez a la selección absoluta de Perú: Felipe Chávez", publicó el club en las redes sociales de las divisiones menores.

Felipe Chávez fue destacado por Bayern Múnich tras ser convocado a la selección peruana. Foto: FC Bayern Múnich

¿Cómo llega Felipe Chávez a la selección peruana?

Si hay una razón por la cual Manuel Barreto decidió apostar por Felipe Chávez y llamarlo por primera vez a la selección peruana absoluta, esa es por su gran actualidad con el Bayern, donde es titular con la reserva en la Regionaliga (Cuarta División) y en la Youth Champions League. Hasta el momento, ha disutado 775 minutos en 10 compromisos con los 'Bávaros', marcando 3 goles y dando 2 asistencias.