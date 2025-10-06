Ferrari reveló el perfil que debe cumplir el nuevo DT de la selección peruana: "Tiene que ser..."

Mientras Manuel Barreto trabaja como técnico interino tratando de darle la oportunidad a nuevos futbolistas del extranjero en busca de un recambio de cara a los próximos años, Jean Ferrari está enfocado en encontrar al técnico idóneo para el futuro de la selección peruana.

Jean Ferrari habla sobre el futuro entrenador de Perú

Jean Ferrari, el actual Director General de la FPF, explicó cómo es el proceso con el que trabaja en busca del próximo DT de la selección peruana. Entre entrevistas, puntajes y ciertos requisitos que debe cumplir en una tabla, sostuvo que no es un trabajo fácil y que en los últimos meses ha venido trabajando en ello.

"El paladar futbolístico. Una cosa es tener un entrenador para un determinado club y otra para una selección o determinada selección. Entonces, yo lo que he querido en este caso es volver a nuestra raíces, tener el juego atildado, pero agregándole la dinámica, la potencia, la fuerza. Necesitamos un entrenador que calce con estilo de juego, ética profesional, personal, hay una gran cantidad de cualidades. Tiene que ser versátil, adecuarte a la estrategia. La elección del entrenador no es tan sencilla como se cree", señaló.

Por su parte, Manuel Barreto fue claro al señalar que el convocar nuevos talentos no significa que otros experimentados futbolistas vayan a perder su lugar en la selección, sino que se está buscando darle la oportunidad para tener mayores opciones de cara a las Eliminatorias para el próximo Mundial.

Desmienten desconvocatoria de Álex Valera

Por otro lado, Manuel Barreto se refirió a los recientes rumores de una posible desconvocatoria por parte de Álex Valera debido a una posible lesión que reportan desde Universitario de Deportes y aseguró que será parte del amistoso contra Chile como parte de la nueva fecha FIFA.

"Se le ha hecho los estudios a Alex (Valera) y tiene un molestia, no hay una lesión clara. Alex tiene todo el compromiso de estar acá, continuará con nosotros, lo vamos a cuidar, si llegado el viernes vemos que puede tener minutos, lo tendrá. Está con nosotros y está con la selección y va a seguir hasta el partido con Chile", indicó.