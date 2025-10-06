Manuel Barreto desmintió desconvocatoria de Alex Valera: "Está comprometido con la selección"

En su primera conferencia de prensa en calidad de entrenador interino de la selección peruana, Manuel Barreto, fue consultado sobre la presencia de Alex Valera en el enfrentamiento amistoso ante Chile que la Bicolor tiene programado para este viernes 10 de octubre por fecha FIFA.

Luego de la versión que circuló en redes sociales sobre la posible desconvocatoria del delantero de Universitario de Deportes, Barreto desmintió esa opción y reveló que luego de evaluaciones al '9', se llegó a la conclusión de mantenerlo en la lista de convocados para el 'clásico del Pacífico'.

"Se le ha hecho los estudios a Alex (Valera) y tiene un molestia, no hay una lesión clara. Alex tiene todo el compromiso de estar acá, continuará con nosotros, lo vamos a cuidar, si llegado el viernes vemos que puede tener minutos, lo tendrá. Está con nosotros y está con la selección y va a seguir hasta el partido con Chile", declaró el DT interino de Perú.

Pero no fue todo, además Manuel Barreto explicó que su intención en la lista de jugadores que llamó se debe a que espera ampliar las opciones para la 'Bicolor' en el campo, tras no considerar a Renato Tapia, Pedro Gallese, Paolo Guerrero, entre otros elementos.

"La convocatoria responde a la necesidad de aumentar el universo de jugadores peruanos. Hay que darle oportunidad a los jóvenes de que tengan minutos", manifestó quien también ejerce el cargo de Jefe de la Unidad Técnica de Menores en la FPF.