Canal confirmado para ver partido de Perú vs Chile por el 'Clásico del Pacífico'
Se confirma el canal de transmisión para ver el partido entre Perú vs Chile a jugarse en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago.
No falta mucho para vivir una nueva edición del 'Clásico del Pacífico' entre Perú vs Chile en esta fecha FIFA de octubre. Ambas escuadras tienen una cita en el Estadio Bicentenario de la Florida, por lo que millones de aficionados están a la expectativa para ver estos vibrantes 90 minutos que se disputarán el próximo viernes 10 de octubre a las 18:00 hora peruana (20:00 horas en Santiago).
PUEDES VER: Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana tras solicitar su salida: "Debido a…"
¿Dónde ver Perú vs Chile?
El partido amistoso entre Perú vs Chile se verá por la señal abierta en vivo de América TV (Canal 4) para todo el territorio nacional. Además, también tendrás la opción en Movistar Deportes (Canal 3) para una nueva alternativa de acuerdo al gusto de la audiencia.
Eso sí, hay las opciones vía streaming como América TV GO y Movistar TV App, en el que podrán sintonizar los 90 minutos de este 'Clásico del Pacífico' a través de tu teléfono móvil, SmarTV y PC.
Movistar Deportes transmiten partido de Perú vs Chile.
¿Cómo llega Chile y Perú al amistoso internacional?
Ambas selecciones sudamericanas no lograron clasificar al Mundial 2026. De hecho, son los últimos lugares de la última Eliminatorias, por lo que el objetivo de estos bandos es mostrar nuevos nombres en busca de renovar su plantel de cara al nuevo proceso para la Copa del Mundo 2030.
Tanto Perú como Chile se encuentran sin un director técnico definido, por lo que es un comando interino que buscará dejar una marca con miras a su futuro DT para las Eliminatorias. Es la gran oportunidad para varios futbolistas en su afán de ganarse un puesto en la convocatoria, sabiendo que esto les permitirá elevar su nivel en su carrera profesional.
