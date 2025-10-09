0
Falleció Miguel Ángel Russo

Prensa chilena dio firme comentario tras conocer que Perú no fichará a Ricardo Gareca: "Le hace la..."

Jean Ferrari confirmó que Ricardo Gareca no es opción en la selección peruana, por lo que desde Chile no dudaron en reaccionar con firmes comentarios.

Diego Medina
Ricardo Gareca es noticia en Chile tras ser rechazado por Perú.
Ricardo Gareca es noticia en Chile tras ser rechazado por Perú. | Foto: AFP
La selección peruana se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico para el proceso mundialista 2030. El encargado de dicha responsabilidad es Jean Ferrari, actual director general de la FPF. Ante ello, sorprendió al dar declaraciones y confirmar públicamente que Ricardo Gareca no es opción para regresar a la Bicolor.

Tras esta noticia, la prensa chilena no tardó en reaccionar ante sus lectores e informó las novedades con relación al 'Tigre'. Como se sabe, el estratega argentino tuvo su pasado en 'La Roja', en el que no consiguió las resultados esperados para clasificar al Mundial 2026.

Con las palabras de Ferrari a señal abierta, el reconocido medio "La Tercera" de Chile no calló en uno de sus artículos e indicó que Perú le da "un nuevo golpe" a Ricardo Gareca. Expresa que su labor en gestiones anteriores no valió para recibir un llamado de la FPF, ya que ahora apunta a otro perfil de técnico.

"Un nuevo golpe para el Tigre: Perú le hace la desconocida a Ricardo Gareca. Sin Mundial de por medio, los incaicos, el próximo rival de Chile, miran hacia 2030. Ni el buen recuerdo que dejó con la clasificación a Rusia 2018 le bastó al estratega", manifiesta el medio "La Tercera".

Ricardo Gareca

La Tercera de Chile informa rechazo de Perú hacia Gareca.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Ricardo Gareca?

En una entrevista a L1 MAX, Jean Ferrari manifestó que Ricardo Gareca no es una alternativa para este nuevo proceso de la selección peruana con miras al Mundial 2030.

"Gareca no está dentro de las posibilidades de volver a la selección. Estoy buscando otro perfil. Hoy necesitamos una amplitud de jugadores y eso no te da Ricardo", expresó el director general de la FPF.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

