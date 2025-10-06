Christian Cueva dedica peculiar mensaje a Gareca en medio de críticas en Emelec: "Simplemente..."

Christian Cueva no olvida su vínculo con Ricardo Gareca y el tiempo que compartieron juntos durante su etapa en la selección peruana. A pesar de que ya han pasado más de cinco años cuando lograron la clasificación al Mundial 2018, el 'Aladino' usó sus redes sociales para hacerle una dedicatoria especial al DT argentino que dejó juega en el fútbol peruano.

La actualidad de Christian Cueva no es la mejor y ocurre lo mismo con Ricardo Gareca, quien está buscando equipo tras haber dejado de dirigir a la selección chilena por los malos resultados y que lo dejaron fuera del Mundial 2026.

Christian Cueva dedica emotivo mensaje a Gareca

Que Christian Cueva y el 'Tigre' Gareca forjaron una buena amistad no es un tema que entra en duda. Esto quedó claro luego de que el 'Aladino' compartiera una fotografía en forma de recuerdo de lo que consiguió junto al DT argentino en aquel 2018 que emocionó a toda una nación.

En la postal se ve a Cueva abrazando a Ricardo Gareca en el partido entre Perú ante Venezuela junto al mensaje de "Simplemente gracias" y el tema de 'Mi viejo'. No cabe duda de que el futbolista de Emelec guarda sus vivencias en la selección peruana de una gran manera a pesar de no haber tenido continuidad en el fútbol profesional en los últimos meses.

Cueva recuerda momento en la selección peruana. | Foto: IG/cueva10oficial

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Christian Cueva?

Ricardo Gareca no dudó en destacar la carrera de Christian Cueva asegurando que es un jugador que tiene mucho para ofrecer. "Hay que estar encima para que se sienta cómoda, para que entienda que su lugar es el exterior, para que entienda que hay que sacrificarse, hay que estar en peso. Tener muchas cosas, que él las tiene, pero sin duda dejarle de lado es desaprovechar un talento que no abunda", explicó.