- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Christian Cueva tomó firme decisión con Emelec tras millonaria deuda y falta de pago: "Volvió a..."
¿Se va del club? Christian Cueva tomó una decisión inesperada que impacta directamente en la situación de Emelec de cara a los próximos partidos del Hexagonal 2 de la Liga Pro de Ecuador.
Emelec atravesó un tenso momento luego de que el 02 de octubre de 2025, la plantilla completa se negara a entrenar debido a la falta de pago durante 8 meses. Entre los jugadores involucrados se encuentra Christian Cueva, quien expresó su desacuerdo. Sin embargo, el 03 de octubre, el futbolista peruano tomó una decisión firme que afecta a su situación en el club.
PUEDES VER: Banfield dio rotundo mensaje sobre la convocatoria de Diego Romero a la selección peruana
Christian Cueva tomó firme decisión con Emelec tras parón por falta de pago
Después de que los jugadores de Emelec lanzaron un comunicado en el que manifestaban su profundo malestar y preocupación al estar expuestos a un reiterado incumplimiento de pago durante varios meses, el presidente solicitó una reunión para cambiar drásticamente la situación.
Después de ello, Jorge Guzmán, directivo general de Emelec, salió al frente para manifestar su posición sobre el parón que hicieron los futbolistas y Christian Cueva.
"No hay ninguna discordia con los jugadores. Hubo un malentendido con un pago que debía hacerse el miércoles y se realizó ayer, eso fue todo", declaró ante la prensa el ecuatoriano.
Las palabras del presidente de Emelec, Guzmán, solo reflejan que ya se llegó a un acuerdo para que los jugadores se sientan satisfechos y tranquilos, de modo que puedan seguir entrenando y disputar la parte final del campeonato ecuatoriano.
Entonces, según se vio reflejado ante las cámaras, Christian Cueva y los jugadores de la plantilla de Emelec volvieron a entrenar luego del problema económico que ya tuvo una solución.
El cuadro de Alfonso Barco y Cueva se prepara para enfrentar a Deportivo Cuenca e iniciarán el Hexagonal 2 como locales, mañana desde las 4:30 p. m. en busca de un cupo para el repechaje de la Copa Libertadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50