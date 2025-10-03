Christian Cueva tomó firme decisión con Emelec tras millonaria deuda y falta de pago: "Volvió a..."

Emelec atravesó un tenso momento luego de que el 02 de octubre de 2025, la plantilla completa se negara a entrenar debido a la falta de pago durante 8 meses. Entre los jugadores involucrados se encuentra Christian Cueva, quien expresó su desacuerdo. Sin embargo, el 03 de octubre, el futbolista peruano tomó una decisión firme que afecta a su situación en el club.

Christian Cueva tomó firme decisión con Emelec tras parón por falta de pago

Después de que los jugadores de Emelec lanzaron un comunicado en el que manifestaban su profundo malestar y preocupación al estar expuestos a un reiterado incumplimiento de pago durante varios meses, el presidente solicitó una reunión para cambiar drásticamente la situación.

Después de ello, Jorge Guzmán, directivo general de Emelec, salió al frente para manifestar su posición sobre el parón que hicieron los futbolistas y Christian Cueva.

"No hay ninguna discordia con los jugadores. Hubo un malentendido con un pago que debía hacerse el miércoles y se realizó ayer, eso fue todo", declaró ante la prensa el ecuatoriano.

Las palabras del presidente de Emelec, Guzmán, solo reflejan que ya se llegó a un acuerdo para que los jugadores se sientan satisfechos y tranquilos, de modo que puedan seguir entrenando y disputar la parte final del campeonato ecuatoriano.

Entonces, según se vio reflejado ante las cámaras, Christian Cueva y los jugadores de la plantilla de Emelec volvieron a entrenar luego del problema económico que ya tuvo una solución.

El cuadro de Alfonso Barco y Cueva se prepara para enfrentar a Deportivo Cuenca e iniciarán el Hexagonal 2 como locales, mañana desde las 4:30 p. m. en busca de un cupo para el repechaje de la Copa Libertadores.