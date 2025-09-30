¿No sigue? La noticia que recibió Christian Cueva tras volver a Ecuador: "Hemos sido notificados..."

Christian Cueva volvió a Ecuador tras su breve paso en el Perú donde venía atravesando un proceso de rehabilitación. Sin embargo, tras su arribo a Guayaquil, el mediocampista nacional se llevó una tremenda noticia, junto a todo el plantel de Emelec. ¿Qué pasó?

La noticia que conoció Christian Cueva tras su regreso a Ecuador

Como se recuerda, 'Aladino' tenía un permiso especial del 'Bombillo' a fin de poder tratarse de una "lesión miofacial del músculo" en nuestra capital. Posterior a ello, el ex Alianza Lima se encontraba enfocado en el próximo choque del cuadro 'Eléctrico' por la Copa Ecuador, no obstante, su regreso a las canchas deberá esperar, para sorpresa de la afición.

Christian Cueva volvió a Ecuador, según la periodista Sonia Pérez

Sucede que, el último lunes se conoció que el compromiso de Emelec frente a Leones FC fue reprogramado debido a la situación que atraviesa la provincia de Imbabura, Ecuador. En consecuencia, aquel cotejo ahora deberá disputarse este 8 de octubre, y no el 1 del mismo mes, como estaba previsto.

Emelec jugará ante Leones FC por la Copa Ecuador 2025/Foto: X

"Hemos sido notificados hace pocos minutos que se cambia el partido frente a Emelec para el 8 de octubre", anunció Esteban Paz, directivo de Leones FC, escuadra de la Serie B de Ecuador, mediante una entrevista con Machdeportes.

Previamente, club que lidera el exdirigente de Liga de Quito había expresado un fuerte reclamo a la FEF debido a que aún no se definía si realmente se iba a jugar dicho encuentro. "El club Leones del Norte (Leones FC) manifiesta su profunda preocupación y malestar ante la falta de decisión oportuna por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol respecto al partido frente al Club Sportivo Emelec, programado para disputarse en dos días", precisaron en un comunicado.

¿Por qué se reprogramó el partido Emelec vs Leones FC?

Es importante resaltar que, el duelo entre Emelec vs Leones FC por la Copa Ecuador 2025 tuvo que ser reprogramado debido a algunas paralizaciones de organizaciones sociales que vive la provincia de Imbabura, Ecuador. Al respecto, ahora la nueva cita para ver a Christian Cueva será este jueves 8 de octubre a las 16:00 horas de Perú y Ecuador en el Estadio Olímpico de Ibarra.