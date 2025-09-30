Renato Tapia recibe fuerte mensaje en Emiratos Árabes tras partidos con Al Wasl: "Un..."

Para muchos hinchas, Renato Tapia es uno de los futbolistas más importantes en la selección peruana de los últimos años, generando debate en más de una ocasión por su rendimiento o declaraciones que brinda. Ahora, en Emiratos Árabes Unidos, inició una nueva historia vistiendo la camiseta de Al Wasl.

El ‘Capitán del futuro’ le puso fin a una etapa en el fútbol europeo al firmar por uno de los grandes clubes de otro continente. Luego de cinco años en España, donde fue figura en varias ocasiones, espera dejar huella en su nuevo equipo que recientemente sorprendió a todos con un importante mensaje.

Renato Tapia y un llamativo mensaje en Emiratos Árabes Unidos

Resulta que el buen rendimiento de Renato Tapia no ha pasado por alto en su club, por ello, recibió una particular condecoración. Esto, al haberse convertido en un elemento clave para Al Wasl desde que llegó hace unos meses: “Entrega continua y un rendimiento digno de un emperador. El jugador que mereció ser el Fahd del Mes”

El premio al Mejor Jugador del Mes fue anunciado a través de las redes oficiales del club, la cual estuvo acompañado de una caricatura alusiva con la imagen del futbolista peruano. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones de los hinchas y cibernautas que no dudaron en elogiarlo.