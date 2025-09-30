- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
Renato Tapia recibe fuerte mensaje en Emiratos Árabes tras partidos con Al Wasl: "Un..."
El volante Renato Tapia vive una nueva historia en su carrera con camiseta de Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos y recibió sorpresivo mensaje.
Para muchos hinchas, Renato Tapia es uno de los futbolistas más importantes en la selección peruana de los últimos años, generando debate en más de una ocasión por su rendimiento o declaraciones que brinda. Ahora, en Emiratos Árabes Unidos, inició una nueva historia vistiendo la camiseta de Al Wasl.
PUEDES VER: 'Flaco' Granda criticó duramente a Tapia por publicación sobre el nuevo DT: "¿A quién le ha ganado?"
El ‘Capitán del futuro’ le puso fin a una etapa en el fútbol europeo al firmar por uno de los grandes clubes de otro continente. Luego de cinco años en España, donde fue figura en varias ocasiones, espera dejar huella en su nuevo equipo que recientemente sorprendió a todos con un importante mensaje.
Renato Tapia y un llamativo mensaje en Emiratos Árabes Unidos
Resulta que el buen rendimiento de Renato Tapia no ha pasado por alto en su club, por ello, recibió una particular condecoración. Esto, al haberse convertido en un elemento clave para Al Wasl desde que llegó hace unos meses: “Entrega continua y un rendimiento digno de un emperador. El jugador que mereció ser el Fahd del Mes”
El premio al Mejor Jugador del Mes fue anunciado a través de las redes oficiales del club, la cual estuvo acompañado de una caricatura alusiva con la imagen del futbolista peruano. Como era de esperarse, esto generó diversas reacciones de los hinchas y cibernautas que no dudaron en elogiarlo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50