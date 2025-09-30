Carlos Zambrano y el inesperado mensaje sobre futuro de la selección: "No todos van a estar contentos"

La paupérrima actuación de la selección peruana en las Eliminatorias 2026 dejó en evidencia que es necesario realizar algunos cambios generacionales pensando en futuro. En ese sentido, la FPF designó a Manuel Barreto como técnico interino y será el encargado de empezar con las modificaciones en los partidos amistosos en lo que queda del año. Zambrano dio su opinión al respecto y adelanta que se vendrán tiempo oscuros.

La selección peruana está atravesando un momento delicado luego de conseguir sumar escasos puntos en las Eliminatorias 2026 y que significó su ausencia en la próxima Copa del Mundo. A pesar de la presencia de Carlos Zambrano y otros experimentados futbolistas, Perú no pudo sacarle provecho a la experiencia y esto se vio reflejado en cada uno de los partidos.

Carlos Zambrano habla sobre el futuro de la selección peruana

El futuro de la selección peruana podría no ser del todo positivo y es que como todo cambio, se necesita tiempo de adaptación luego de haber llegado a la cúspide de la clasificación al Mundial 2018 y luego a la eliminación del próximo mundial. Los nuevos talentos deben empezar a demostrar que el equipo queda en buenas manos.

"La eliminación de la selección era una muerta anunciada. Nos ilusionamos mucho, pero la selección está prácticamente de capa caída. Es la realidad del fútbol peruano. El recambio será muy duro", señaló Carlos Zambrano al programa Fútbol Como Cancha.

Zambrano y su preocupación sobre el cambio en la selección peruana.

Sobre la actualidad del equipo nacional, Carlos Zambrano fue tajante al señalar que no todos los cambios van a ser aceptados, pero tendrán que acostumbrarse a ello. "Al final, somos jugadores de fútbol, nos dedicamos a jugar, y en las decisiones de la dirigencia no nos podemos meter. A algunos les gusta y a otros no, y ya depende de cada jugador". El 'Kaiser' tampoco puso en duda su compromiso vistiendo los colores de la 'blanquirroja' señalando que siempre tratará de ofrecer su mejor rendimiento sin importar quiénes estén en la dirigencia. "En un equipo o en una selección no todos van a estar contentos con el cuerpo técnico o la nueva dirigencia, hay algunos que están felices y otros no", agregó.