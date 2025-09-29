Zambrano desafiante tras su expulsión en derrota de Alianza: "Para todos los 'sapos' tengo..."

Carlos Zambrano fue señalado como uno de los responsables en la reciente derrota de Alianza Lima ante Cienciano en Cusco y en la vuelta de la Copa Sudamericana en Chile, por exponer al equipo 'blanquiazul' a quedarse con un jugador menos en momentos claves y decisivos.

Sin embargo, el 'Kaiser' no se quedó callado y aunque muchos hinchas piden se salida del club 'blanquiazul', este señaló que se mantendrá firme hasta terminar su contrato con la institución, el cual tiene vigencia hasta finales del 2026, es decir una temporada más. Eso si, espera revertir la situación en su contra.

"Sí, tengo contrato para 'todos los sapos malos'. Tengo un año más de contrato, gracias a Dios. Soy feliz aquí y espero darle algunas alegrías (al club)", expresó Carlos Zambrano en entrevista a 'Fútbol como cancha'.

Carlos Zambrano y su expulsión en el Alianza vs Cienciano. Video: L MAX

Además, el exjugador de Boca Juniors reveló que su última sanción en el campo tuvo como consecuencia que sea castigado por Alianza Lima con una multa económica, la cual será asumida sin problemas, según contó el 'León' tras una reunión con el directo deportivo del cuadro íntimo.

"Sí hablé con Franco y Franquito (Navarro) y me va a caer una sanción económica, es justa. Así tampoco me voy a molestar porque he perjudicado al equipo en este último partido que fue en altura, y que es un doble esfuerzo", enfatizó Carlos Zambrano.

Finalmente el central contó que se disculpó con todos en Alianza Lima por las tarjetas rojas que sumó: "Ya hablé con todo el grupo, comando técnico y el área deportiva, y asumiré las consecuencias que vengan".