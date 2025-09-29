- Hoy:
Alianza Lima y las 5 bajas que sufrirá para el partido ante Atlético Grau en Matute
Tras la caída ante Cienciano, Alianza Lima tiene que enfrentar a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, sin embargo, lo hará con varias ausencias.
La derrota ante Cienciano en Cusco evidencia que hay gran distancia entre Alianza Lima y el título del Torneo Clausura, sin embargo, las ocho fechas por jugar podrían cambiar la estructura de la tabla y desplazar al líder, Universitario. Aunque para ello, los 'blanquiazules' dependen de otros resultados y no tiene más margen de error de cara a sus compromisos.
En la próxima jornada, el equipo de Néstor Gorosito tendrá que medirse ante Atlético Grau en Matute, en donde solo tiene contemplado ganar y recuperar terreno en la carrera de la competencia, pero la principal desventaja es encontrar solución a las 5 bajas que se presentan en este duelo.
Las 5 bajas de Alianza Lima ante Atlético Grau
Alianza Lima tendrá que asumir este encuentro ante Atlético Grau con la ausencia de hasta cinco jugadores importantes. Se trata de Alessandro Burlamaqui, Pablo Lavandeira, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Eryc Castillo.
En el caso de Burlamaqui tiene un desgarro desde el partido frente a la U de Chile en Coquimbo, mientras que Lavandeira está en la etapa final de su recuperación de la lesión en el tendón del bíceps femoral que padeció en medio del Torneo Apertura 2025.
Por su parte, Carlos Zambrano y Eryc Castillo recibieron la máxima amonestación (tarjeta roja) en el enfrentamiento ante Cienciano, y Renzo Garcés cumplirá la última fecha de suspensión desde el clásico frente a Universitario de Deportes, cuando fue sentenciado por cuatro jornadas.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs Atlético Grau?
El partido entre Alianza Lima vs Atlético Grau está previsto para que se juegue este miércoles 1 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva, desde las 8.30 p. m. de acuerdo al horario peruano. La transmisión estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX).
