0
EN VIVO
Previa Alianza Lima vs Cienciano por el Clausura
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado

Alianza Lima ganó 3-1 y es líder absoluto de la Liga superando a Universitario de Deportes

Alianza Lima dio la sorpresa y goleó a su rival de turno, colocándose como líder absoluto de la Liga y superando a Universitario. Esta contundente victoria ha despertado la ilusión blanquiazul con la posibilidad del título nacional.

Luis Blancas
Alianza Lima es líder absoluto de la Liga y superó a Universitario de Deportes
Alianza Lima es líder absoluto de la Liga y superó a Universitario de Deportes | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025 por la U. de Chile, pero mantiene la determinación de seguir compitiendo en otros torneos de sus diversas disciplinas. El equipo masculino de fútbol busca el título del Torneo Clausura de la Liga 1, mientras que el equipo femenino logró una importante victoria que lo coloca como líder por encima de Universitario en la Liga Femenina 2025.

Pablo Ceppelini dio firme advertencia a Universitario y clubes de Liga 1 tras ser eliminados

PUEDES VER: Ceppelini dio firme advertencia a Universitario y clubes de Liga 1 tras ser eliminados: "Ganarlo..."

Alianza Lima se convierte en líder absoluto de la Liga y superó a Universitario de Deportes

Alianza venció 3-1 a Flamengo FBC y aseguró el primer puesto del Torneo Clausura, garantizando así su clasificación al hexagonal final, donde disputarán quién será el nuevo campeón de la Liga Femenina.

En el trámite del encuentro, el equipo blanquiazul tuvo como goleadora a Adriana Lucar, quien anotó 2 goles y alcanzó 101 tantos oficiales vistiendo la camiseta de Alianza Lima.

alianza lima vs flamengo fbc

Alianza Lima ganó 3-1 a Flamengo FBC porel Torneo Clausura de la Liga Femenina

El primer gol de Lucar llegó desde el punto de penal a los 8 minutos del primer tiempo; luego, a los 31', alcanzó su doblete. A los 33', la brasileña Silvani Silva aumentó el marcador y sumó el tercer gol blanquiazul, dejando en claro quiénes eran las ganadoras del partido.

Liga Femenina: Tabla de Posiciones Torneo Clausura

Con esta victoria, Alianza Lima superó a Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina, convirtiéndose en el líder absoluto.

Alianza sumó 30 puntos y le sacó 3 unidades de ventaja a Universitario, que no pudo vencer a FBC Melgar y perdió 1-0. Ahora, el equipo íntimo aseguró su presencia en las semifinales y además tiene la ventaja de elegir las sedes en una eventual final.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima113030
2. Universitario113727
3. Sporting Cristal101320
4. Carlos Mannucci101220
5. UNSAAC101219
6. Melgar11-218
7. Flamengo11-215
8. César Vallejo10-88
9. Biavo10-237
10. FC Killas10-156
11. Defensores10-244
12. Real Áncash10-303

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación tras victoria de Universitario

  2. Rebagliati dio fuerte opinión sobre Barcos y Guerrero por continuidad en Alianza Lima: "Son unos..."

  3. Selección peruana convocó a 11 futbolistas de Universitario en nueva era: Revisa la lista

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano