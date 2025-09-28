- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Alianza
- Universitario
- Barcelona vs Real Sociedad
- Racing vs Independiente
- Brasil vs México
- Cuba vs Argentina
- River Plate vs Riestra
- Retiro AFP
Alianza Lima ganó 3-1 y es líder absoluto de la Liga superando a Universitario de Deportes
Alianza Lima dio la sorpresa y goleó a su rival de turno, colocándose como líder absoluto de la Liga y superando a Universitario. Esta contundente victoria ha despertado la ilusión blanquiazul con la posibilidad del título nacional.
Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025 por la U. de Chile, pero mantiene la determinación de seguir compitiendo en otros torneos de sus diversas disciplinas. El equipo masculino de fútbol busca el título del Torneo Clausura de la Liga 1, mientras que el equipo femenino logró una importante victoria que lo coloca como líder por encima de Universitario en la Liga Femenina 2025.
PUEDES VER: Ceppelini dio firme advertencia a Universitario y clubes de Liga 1 tras ser eliminados: "Ganarlo..."
Alianza Lima se convierte en líder absoluto de la Liga y superó a Universitario de Deportes
Alianza venció 3-1 a Flamengo FBC y aseguró el primer puesto del Torneo Clausura, garantizando así su clasificación al hexagonal final, donde disputarán quién será el nuevo campeón de la Liga Femenina.
En el trámite del encuentro, el equipo blanquiazul tuvo como goleadora a Adriana Lucar, quien anotó 2 goles y alcanzó 101 tantos oficiales vistiendo la camiseta de Alianza Lima.
Alianza Lima ganó 3-1 a Flamengo FBC porel Torneo Clausura de la Liga Femenina
El primer gol de Lucar llegó desde el punto de penal a los 8 minutos del primer tiempo; luego, a los 31', alcanzó su doblete. A los 33', la brasileña Silvani Silva aumentó el marcador y sumó el tercer gol blanquiazul, dejando en claro quiénes eran las ganadoras del partido.
Liga Femenina: Tabla de Posiciones Torneo Clausura
Con esta victoria, Alianza Lima superó a Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina, convirtiéndose en el líder absoluto.
Alianza sumó 30 puntos y le sacó 3 unidades de ventaja a Universitario, que no pudo vencer a FBC Melgar y perdió 1-0. Ahora, el equipo íntimo aseguró su presencia en las semifinales y además tiene la ventaja de elegir las sedes en una eventual final.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|11
|30
|30
|2. Universitario
|11
|37
|27
|3. Sporting Cristal
|10
|13
|20
|4. Carlos Mannucci
|10
|12
|20
|5. UNSAAC
|10
|12
|19
|6. Melgar
|11
|-2
|18
|7. Flamengo
|11
|-2
|15
|8. César Vallejo
|10
|-8
|8
|9. Biavo
|10
|-23
|7
|10. FC Killas
|10
|-15
|6
|11. Defensores
|10
|-24
|4
|12. Real Áncash
|10
|-30
|3
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50