Alianza Lima ganó 3-1 y es líder absoluto de la Liga superando a Universitario de Deportes

Alianza Lima fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025 por la U. de Chile, pero mantiene la determinación de seguir compitiendo en otros torneos de sus diversas disciplinas. El equipo masculino de fútbol busca el título del Torneo Clausura de la Liga 1, mientras que el equipo femenino logró una importante victoria que lo coloca como líder por encima de Universitario en la Liga Femenina 2025.

Alianza Lima se convierte en líder absoluto de la Liga y superó a Universitario de Deportes

Alianza venció 3-1 a Flamengo FBC y aseguró el primer puesto del Torneo Clausura, garantizando así su clasificación al hexagonal final, donde disputarán quién será el nuevo campeón de la Liga Femenina.

En el trámite del encuentro, el equipo blanquiazul tuvo como goleadora a Adriana Lucar, quien anotó 2 goles y alcanzó 101 tantos oficiales vistiendo la camiseta de Alianza Lima.

Alianza Lima ganó 3-1 a Flamengo FBC porel Torneo Clausura de la Liga Femenina

El primer gol de Lucar llegó desde el punto de penal a los 8 minutos del primer tiempo; luego, a los 31', alcanzó su doblete. A los 33', la brasileña Silvani Silva aumentó el marcador y sumó el tercer gol blanquiazul, dejando en claro quiénes eran las ganadoras del partido.

Liga Femenina: Tabla de Posiciones Torneo Clausura

Con esta victoria, Alianza Lima superó a Universitario de Deportes en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga Femenina, convirtiéndose en el líder absoluto.

Alianza sumó 30 puntos y le sacó 3 unidades de ventaja a Universitario, que no pudo vencer a FBC Melgar y perdió 1-0. Ahora, el equipo íntimo aseguró su presencia en las semifinales y además tiene la ventaja de elegir las sedes en una eventual final.