Pedro García disparó contra Alianza: "Zambrano es el síntoma de la enfermedad pero no es la única"

Carlos Zambrano fue señalado como el principal responsable por el mal momento de Alianza Lima, luego que durante la semana pasada pierda ante Cienciano en Cusco por el Torneo Clausura y quede fuera de la competencia en la Copa Sudamericana ante la U de Chile, por lo que muchos hinchas han pedido la salida del 'Kaiser' por sumar seis expulsiones en lo que va del año.

Sin embargo, Pedro García se pronunció al respecto para frenar las críticas contra el polémico central y aseguró que aunque fue clave en las últimas dos derrotas del club 'blanquiazul', no es el único que debe llevar la carga por el desalentador presente de los íntimo y apunta a otros elementos de la institución.

"Mi punto va más allá, mira estamos hablando de qué debería hacer la directiva sobre Zambrano, sancionarlo, castigarlo, las multas, deben sacarlo o no… Todos enfocados en el tema Zambrano y no tiene que ver solo con Zambrano. Yo revisaría en el vestuario qué pasa, Zambrano viene a ser el síntoma en la enfermedad, pero ¿Alianza Lima es un equipo emocionalmente equilibrado? Yo pienso de que no", inició García en el programa 'Doble Punta'.

Además, el periodista deportivo recordó que el entrenador de Alianza y el mismo director deportivo de la institución han tenido episodios fuertes en la temporada, recibiendo sanciones que han sacado al 'Pipo' Gorosito de hasta en 14 partidos de la Liga 1.

"No pasa solo por Zambrano, pasa por varias actitudes en el equipo que en el año han pasado desapercibidas pero todas juntas te revelan un equipo que necesita trabajar la parte emocional, porque emocionalmente es un equipo débil. ¿Gorosito dónde mira los partidos? En la tribuna, está sancionado por segunda vez, ocho fechas (Clausura) y seis fechas (Apertura) por una reacción emotiva. En su momento, Navarro se metió a la cancha a querer agredir al árbitro", expresó.

Asimismo, Pedro García mencionó que los demás jugadores aliancistas que también son parte del preocupante presente de Alianza Lima: "Si lo hace Navarro y lo hace Gorosito, por qué le voy a pedir a Quevedo que no haga el 'faul', que mereció roja. También fue una reacción impropia… El otro día Eryc Castillo, por un tema de racismo o de lo que sea, se metió una barrida a lo Ruggeri a Chilavert… Alianza ha tenido un montón de razones para revelar que no está bien. ¿Garcés está bien? Ha sido expulsado y está suspendido… Peña hace un gol y enseña los genitales a la tribuna, junta todas las imágenes y no solo es Zambrano".