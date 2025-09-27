Pedro García muestra la ruta de Alianza Lima para ser campeón de la Liga 1: "Puede..."

La dura derrota de Alianza Lima contra la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 sepultó al conjunto íntimo. Ahora, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen que enfocarse en lo que resta de la Liga 1 2025 tras tener un rendimiento irregular en las últimas fechas.

Universitario de Deportes le lleva una ventaja de seis puntos a Alianza Lima, quienes están en la sexta posición. A falta de pocas fechas para terminar el campeonato local y la posibilidad de que la 'U' consiga el tricampeonato, los íntimos deben empezar a ganar todos los partidos que resta para no perderle el ritmo a su rival de toda la vida.

La mala noticia radica en que Alianza Lima depende del resultado de otros partidos para mantener viva la esperanza de llegar a los playoffs a fin de año, pero soñar no cuesta nada. Esta esperanza se mantiene viva si es que Universitario no logra ganar el Clausura y de esta manera coronarse como el campeón.

En el programa 'Vamos al Var', Pedro García destacó que las posibilidades de Alianza Lima están por la manera en cómo se realiza el torneo del fútbol peruano asegurando que "no le hace falta ganar el Clausura para jugar una llave que le permita el título". "Es un torneo que te da una segunda oportunidad, pero en otro torneo o formato sería muy distante. Alianza puede", agregó el periodista.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Los partidos que le faltan por jugar a Alianza Lima son contra Cienciano en Cusco el domingo 28 de septiembre desde las 6:00 p.m. y luego recibir en casa a Atlético Grau el miércoles 1 de octubre. Para finalizar, en la jornada 13 de la Liga 1, el club íntimo será visitante ante Alianza Universidad el domingo 5.