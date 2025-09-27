¿Indirecta? Jesús Castillo dejó sorprendente mensaje tras quedar fuera del Alianza vs Cienciano

Una vez más, Jesús Castillo Peña ha quedado fuera de la lista de convocados por parte de Néstor Gorosito para enfrentar a Cienciano en la Liga 1. El próximo encuentro de Alianza Lima es de suma importancia, pero ni por eso el nombre del centrocampista figuró entre los concentrados. A raíz de ello, el futbolista de 29 años dejó un claro mensaje.

Aprovechando la gran cantidad de personas que lo sigue en sus redes sociales, el jugador de Alianza Lima mostró su reacción luego de darse a conocer la lista completa de convocados que viajarán con el plantel para afrontar el partido en Cusco.

Jesús Castillo se pronuncia tras quedar fuera del partido ante Cienciano

"No pierdas la calma y mucho menos la fe. Se paciente, todo se dará en su momento, todo necesita su tiempo", fue el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, como parte del apoyo que le brinda su esposa tras las pocas oportunidades que recibe para defender los colores de Alianza Lima de Néstor Gorosito.

Jesús Castillo se pronuncia en sus redes sociales.

La poca continuidad de Jesús Castillo en los planes de Néstor Gorosito serían porque el experimentado técnico argentino no lo ve dentro de su estrategia futbolística y también porque en el plantel blanquiazul cuenta con la experiencia del seleccionado Pedro Aquino o Burlamaqui.

¿Hasta cuándo firmó Jesús Castillo con Alianza Lima?

El contrato de Jesús Castillo vence a finales del 2026, según confirmó el club íntimo en el 2023; sin embargo, no se descarta la posibilidad de que el mediocampista tenga otros planes para su futuro debido a los pocos minutos que ha obtenido jugando últimamente para Alianza Lima