Ex Alianza Lima impacta a hinchas tras declarar su 'amor' por Universitario: "Mucho cariño"

Cienciano del Cusco se alista para enfrentar este domingo 28 de septiembre a Alianza Lima por la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Por su parte, previo al partido, un exjugador del cuadro blanquiazul sorprendió al dar emotivas declaraciones sobre Universitario de Deportes.

Ex Alianza Lima reveló su 'amor' por Universitario

Nos referimos a Alejandro Hohberg. En una reciente entrevista con el programa 'L1 MAX', se le consultó al volante uruguayo sobre qué cambio de club fue más complicado a lo largo de su carrera profesional, considerando que ha jugado en clubes grandes como Universitario, Alianza Lima, y Sporting Cristal. Bajo ese contexto, el 'Enano' aseguró que lo más duro fue pasar de La Victoria a Ate.

Alejandro Hohberg fichó por Universitario tras su etapa en Alianza Lima/Foto: LÍBERO

"El cambio más difícil que tuve fue de Alianza a la 'U' porque por ahí no era tan común como ha pasado en los últimos años. Tomar la decisión, fue bastante compleja pero bueno José (Carvallo) y esa banda que tuvimos, me recibieron bien", manifestó.

En esa misma línea, el flamante refuerzo de Cienciano decidió revelar una conmovedora anécdota que vivió en el elenco merengue. "Creo que en el 2020 fue un año que si bien nos tocó perder la final con Cristal nos tendrían que haber dado la copa por todo lo que pasamos ese año, estuvimos muchos meses sin cobrar, nos mandaron ese año a suspensión perfecta, hubo un montón de problemas no teníamos sede para entrenar", agregó.

Finalmente, Alejandro Hohberg señaló que mantiene un enorme aprecio al plantel de esa temporada con un categórico mensaje. "Yo le guardo mucho cariño a ese grupo de jugadores porque le pusimos el pecho siempre a todo lo que fue ese año, esa situación y la verdad me quedo con grandes recuerdos", sentenció.