Navarro dio rotundo mensaje sobre la continuidad de Gorosito tras eliminación de Alianza: "El..."

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 luego de perder 2-1 ante U de Chile en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Conmebol. Bajo este escenario, los íntimos tendrán que volver a enfocarse en ganar el Torneo Clausura 2025, y el título nacional a fin de temporada. ¿Seguirá 'Pipo' Gorosito para el 2026?

Franco Navarro habló sobre la continuidad de Néstor Gorosito tras eliminación de la Copa Sudamericana

Luego de su regreso a suelo peruano, Franco Navarro, director deportivo de la institución victoriana fue consultado respecto a la continuidad del técnico argentino en el club post eliminación del prestigioso certamen. En esa línea, el 'Pepón' le puso fin a todo tipo de especulaciones y afirmó que el ex Tigre seguirá en Matute con miras a la próxima campaña.

Néstor Gorosito estaría cerca de renovar con Alianza Lima para 2026/Composición: GLR

"Creo en la continuidad de los proyectos, eso enfoca y el cuerpo técnico está involucrado en eso", expresó Navarro, a través de una reciente entrevista con Entre Bolas. Con ello, el directivo del conjunto blanquiazul ratifica la confianza de Alianza Lima al proyecto que tiene Néstor Gorosito para 2026.

De la misma forma, el director deportivo de Alianza Lima no dudó en destacar la campaña internacional del 'equipo del pueblo' tanto en las fases previas de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, señalando que está satisfecho con la labor del plantel, y el resto de integrantes del club.

"Me siento muy orgulloso de este grupo de jugadores, del cuerpo técnico, del área deportiva, de la gerencia general, de todos y cada uno los que integran Alianza como institución, porque ha sido un año que no termina pero a nivel internacional hemos recobrado lo que Alianza se merece, que compita de igual a igual con cualquier equipo que se le ponga al frente", acotó.

¿Qué se sabe sobre la renovación de Néstor Gorosito con Alianza Lima?

Cabe resaltar que, durante las últimas semanas, la institución aliancista y el estratega argentino se encuentran en conversaciones para su renovación de contrato. Al respecto, según reveló el periodista Gerson Cuba, se estaría llegando a un acuerdo y en los siguientes días se podría oficializar su continuidad de cara al próximo año.