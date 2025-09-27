0
EN VIVO
Real Madrid vs Atlético Madrid EN DIRECTO por LaLiga

Navarro dio rotundo mensaje sobre la continuidad de Gorosito tras eliminación de Alianza: "El..."

¿Seguirá para el 2026? El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro sorprendió al referirse al futuro del técnico argentino Néstor Gorosito tras la eliminación de la Copa Sudamericana.

Solange Banchon
Franco Navarro se refirió al futuro de Néstor Gorosito tras derrota de Alianza Lima ante U de Chile
Franco Navarro se refirió al futuro de Néstor Gorosito tras derrota de Alianza Lima ante U de Chile | Entre Bolas/Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 luego de perder 2-1 ante U de Chile en el partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Conmebol. Bajo este escenario, los íntimos tendrán que volver a enfocarse en ganar el Torneo Clausura 2025, y el título nacional a fin de temporada. ¿Seguirá 'Pipo' Gorosito para el 2026?

Mr. Peet se pronunció tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025

PUEDES VER: Mr. Peet fue rotundo y destrozó a 2 jugadores de Alianza Lima tras eliminación: "No..."

Franco Navarro habló sobre la continuidad de Néstor Gorosito tras eliminación de la Copa Sudamericana

Luego de su regreso a suelo peruano, Franco Navarro, director deportivo de la institución victoriana fue consultado respecto a la continuidad del técnico argentino en el club post eliminación del prestigioso certamen. En esa línea, el 'Pepón' le puso fin a todo tipo de especulaciones y afirmó que el ex Tigre seguirá en Matute con miras a la próxima campaña.

Néstor Gorosito

Néstor Gorosito estaría cerca de renovar con Alianza Lima para 2026/Composición: GLR

"Creo en la continuidad de los proyectos, eso enfoca y el cuerpo técnico está involucrado en eso", expresó Navarro, a través de una reciente entrevista con Entre Bolas. Con ello, el directivo del conjunto blanquiazul ratifica la confianza de Alianza Lima al proyecto que tiene Néstor Gorosito para 2026.

De la misma forma, el director deportivo de Alianza Lima no dudó en destacar la campaña internacional del 'equipo del pueblo' tanto en las fases previas de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, señalando que está satisfecho con la labor del plantel, y el resto de integrantes del club.

"Me siento muy orgulloso de este grupo de jugadores, del cuerpo técnico, del área deportiva, de la gerencia general, de todos y cada uno los que integran Alianza como institución, porque ha sido un año que no termina pero a nivel internacional hemos recobrado lo que Alianza se merece, que compita de igual a igual con cualquier equipo que se le ponga al frente", acotó.

¿Qué se sabe sobre la renovación de Néstor Gorosito con Alianza Lima?

Cabe resaltar que, durante las últimas semanas, la institución aliancista y el estratega argentino se encuentran en conversaciones para su renovación de contrato. Al respecto, según reveló el periodista Gerson Cuba, se estaría llegando a un acuerdo y en los siguientes días se podría oficializar su continuidad de cara al próximo año.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Jayo dio rotundo calificativo a Fernando Gaibor previo al duelo ante U. de Chile: "Es un..."

  2. Selección peruana convocó a 11 futbolistas de Universitario en nueva era: Revisa la lista

  3. Jayo dio fuerte comentario contra Gorosito tras exponer a Quevedo y Aquino: "Es una..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano