Jayo dio fuerte comentario contra Gorosito tras exponer a Quevedo y Aquino: "Es una..."

Néstor Gorosito brindó una conferencia de prensa luego de la derrota ante la Universidad de Chile, donde quedó eliminado de la Copa Sudamericana. En medio de esto, el entrenador argentino reveló confidencias sobre Kevin Quevedo y Pedro Aquino. Es por eso que, desde su tribuna, Juan Jayo salió al frente para dar un fuerte mensaje en contra del técnico argentino.

Juan Jayo dio rotundo comentario contra Néstor Gorosito tras exponer a Kevin Quevedo y Pedro Aquino

Jayo utilizó su programa llamado 'Estudio Fútbol', en donde no se guardó y dejó un firme comentario en contra de Gorosito por no saber manejar la situación de quedar eliminados de la Sudamericana. Comenzó a exponer a jugadores como Quevedo y Aquino, a quienes dejó entrever problemas de indisciplina y falta de interés en jugar, respectivamente.

Video: A Presión

"Gorosito dejó entrever que hay un tema de indisciplina y que está en él sancionar o no. Si un jugador comete una indisciplina, lo sancionas y que no juegue, o lo dejas jugar y después lo sancionas, no sé. Es manejo de él, pero después de una derrota lo expones. Yo creo que está mal, es una manera de exponer al jugador", apuntó Juan Jayo.

En esta primera parte, el exjugador de Alianza apuntó contra Gorosito por revelar secretos internos sobre el jugador, ya que eso debió llevarlo a una sanción, más no declararlo ante la prensa para evitar que los hinchas se pongan en contra de Kevin Quevedo.

"Lo de Aquino también. No tengo la confianza de decirle: 'Profesor, estoy muy cansado, prefiero descansar hoy', y es válido. Recordemos que Aquino viene sin jugar mucho tiempo. Jugó el último partido de Liga 1 de titular, casi 80 minutos, y claro que él debe sentir el cansancio. Incluso lo vi un poco fatigado cuando entró. No necesita exponerlo de esa manera", expresó.

Por otro lado, Juan Jayo también buscó defender a Pedro Aquino, ya que es un jugador que no ha tenido muchos partidos antes de llegar a Alianza, debido a que se encontraba separado del primer equipo del Santos Laguna. Esto significa que no le resulta fácil y aún le cuesta jugar 90 minutos, por lo que dejarlo en evidencia ante la prensa es incorrecto para el histórico jugador aliancista.

Néstor Gorosito sobre Pedro Aquino y Kevin Quevedo tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana

Néstor Gorosito tuvo estas palabras sobre Pedro Aquino tras quedar eliminados de la Copa Sudamericana ante la U. de Chile: “Aquino nos pidió el otro día no entrenar porque no sé cuánto tiempo no hacía 90 minutos. Entonces, nos pidió no entrenar porque había jugado un excelente partido con Comerciantes Unidos. No nos pidió no jugar el partido, pero nos dijo que estaba extremadamente cansado después del partido del otro día. Entonces, con el diario del lunes todo es mucho más sencillo”, manifestó.

Por otro lado, en relación a Kevin Quevedo, Gorosito intentó ser más cauteloso, pero dejó entrever una posible indisciplina con su breve mensaje: "Son situaciones habituales en el fútbol, en los entrenamientos, en la vida, y debido a eso Alan jugó", concluyó.