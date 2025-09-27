¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano, canal de transmisión y dónde ver partido de Liga 1?

Alianza Lima se medirá ante Cienciano este domingo 28 de septiembre, en el marco de la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se jugará desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el siempre complicado Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde el factor altura suele ser determinante.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Cienciano?

En esta nota te contamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el partido de Alianza Lima vs. Cienciano, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 8.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 8.00 p. m. / (Los Ángeles): 4.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del lunes 29 de septiembre)

¿Qué canal transmite el partido de Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO?

La transmisión oficial del Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO por internet estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Alianza Lima vs. Cienciano?

Te dejamos los canales donde podrás seguir la transmisión de Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

Alianza Lima vs. Cienciano por el Torneo Clausura

Pese a que quedaron fuera de la Copa Sudamericana, Alianza Lima llega motivado tras su contundente victoria 4-0 sobre Comerciantes Unidos en Matute, resultado que los mantiene con vida en la lucha por el Clausura y les permite seguir fortaleciendo su posición en la tabla acumulada. Para el equipo 'blanquiazul', sumar de a tres en Cusco es vital para sostener la presión sobre los punteros.

En la otra vereda, Cienciano atraviesa un momento de necesidad luego de caer duramente por 5-2 frente a Sport Huancayo, un golpe que lo alejó de sus aspiraciones inmediatas. El cuadro imperial intentará recomponerse en casa y acercarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales.

El recuerdo del enfrentamiento entre ambos en el Apertura 2025 sigue fresco: aquella vez, Cienciano sorprendió en Matute y se impuso 1-0 con un penal agónico de Cueva en el minuto 97. Ese antecedente agrega un condimento especial a este nuevo cruce, que promete ser intenso y con mucho en juego.