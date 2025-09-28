0
Previa Alianza Lima vs Cienciano por el Clausura
Tabla del Clausura y Acumulado

Tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2027, pero lo quieren en Brasil, Chile y Argentina

Destaca figura que tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2027 y la rompió en la Sudamericana, despertó el interés en Brasil, Chile y Argentina. ¿Se va? Te contamos.

Jesús Yupanqui
Destacada figura de Alianza Lima es pretendido en Argentina, Chile y Brasil
Destacada figura de Alianza Lima es pretendido en Argentina, Chile y Brasil | FOTO: Liga 1
La participación de Alianza Lima en el ámbito internacional fue positivo. Si bien no se cumplió el objetivo de ganar la Copa Sudamericana, el buen nivel que mostraron los jugadores blanquiazules despertó el interés en destacadas ligas del continente. Para la próxima temporada, el club victoriano está cerca de concretar una nueva venta.

Alianza Lima enfrenta a Cienciano por el Torneo Clausura

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Cienciano: el poderoso once de Gorosito para ganar en Cusco

En la edición impresa de Líbero indicaron que llegaron algunos sondeos para conocer la disponibilidad de Kevin Quevedo, que tiene contrato hasta el 2027, y guarda el deseo de volver al exterior, pero ahora está enfocado en lograr el título de la Liga 1 2025 con Alianza Lima.

Desde Chile, Brasil y Argentina preguntaron por Kevin Quevedo. En Alianza Lima dejaron en claro que la oferta debe ser muy buena para desprenderse de su 'joya', pero recién en la temporada 2026.

Kevin Quevedo

Kevin Quevedo es pretendido en importantes ligas del mundo

Alianza Lima quiere que Kevin Quevedo siga potenciándose y consolidando su buen nivel. Luego, con la presente temporada culminada, analizarán la mejor opción para 'Quevedinho'. Pero eso sí, la propuesta debe ser formal y tiene que agradar a todas las partes.

Para Néstor Gorosito, Kevin Quevedo es un elemento importante en su sistema de juego. Si bien al técnico no le agrada la idea de desprenderse de 'Quevedinho', tampoco quiere cortar sus alas. Todo se definirá a fin de año.

¿Cuánto vale Kevin Quevedo?

En Transfermarkt indicaron que el valor de Kevin Quevedo en el mercado de pases es de 750 mil euros. Sin embargo, este no es el precio más alto de su carrera. En el 2019 llegó a los 900 mil euros.

Los números de Kevin Quevedo en este 2025

En Alianza Lima, Kevin Quevedo consolidó su juego. En lo que va el 2025 disputó en total 35 partidos (entre Liga 1, Libertadores y Sudamericana). Anotó 9 goles y brindó 7 asistencias.

AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

