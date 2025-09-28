Tiene contrato con Alianza Lima hasta el 2027, pero lo quieren en Brasil, Chile y Argentina

La participación de Alianza Lima en el ámbito internacional fue positivo. Si bien no se cumplió el objetivo de ganar la Copa Sudamericana, el buen nivel que mostraron los jugadores blanquiazules despertó el interés en destacadas ligas del continente. Para la próxima temporada, el club victoriano está cerca de concretar una nueva venta.

En la edición impresa de Líbero indicaron que llegaron algunos sondeos para conocer la disponibilidad de Kevin Quevedo, que tiene contrato hasta el 2027, y guarda el deseo de volver al exterior, pero ahora está enfocado en lograr el título de la Liga 1 2025 con Alianza Lima.

Desde Chile, Brasil y Argentina preguntaron por Kevin Quevedo. En Alianza Lima dejaron en claro que la oferta debe ser muy buena para desprenderse de su 'joya', pero recién en la temporada 2026.

Kevin Quevedo es pretendido en importantes ligas del mundo

Alianza Lima quiere que Kevin Quevedo siga potenciándose y consolidando su buen nivel. Luego, con la presente temporada culminada, analizarán la mejor opción para 'Quevedinho'. Pero eso sí, la propuesta debe ser formal y tiene que agradar a todas las partes.

Para Néstor Gorosito, Kevin Quevedo es un elemento importante en su sistema de juego. Si bien al técnico no le agrada la idea de desprenderse de 'Quevedinho', tampoco quiere cortar sus alas. Todo se definirá a fin de año.

¿Cuánto vale Kevin Quevedo?

En Transfermarkt indicaron que el valor de Kevin Quevedo en el mercado de pases es de 750 mil euros. Sin embargo, este no es el precio más alto de su carrera. En el 2019 llegó a los 900 mil euros.

Los números de Kevin Quevedo en este 2025

En Alianza Lima, Kevin Quevedo consolidó su juego. En lo que va el 2025 disputó en total 35 partidos (entre Liga 1, Libertadores y Sudamericana). Anotó 9 goles y brindó 7 asistencias.