0
EN VIVO
Previa Alianza Lima vs Cienciano por el Clausura
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado

¿Otra baja? Figura de Alianza Lima sintió molestias y se confirmó si no jugará partidos claves

Importante futbolista de Alianza Lima encendió las alarmas en su reciente partido al sentir molestias y se dio a conocer si se perderá los próximos duelos claves del equipo.

Mauricio Ubillus
Pieza clave de Alianza Lima sufrió molestias y se conoció si jugará o se perderá partidos importantes.
Pieza clave de Alianza Lima sufrió molestias y se conoció si jugará o se perderá partidos importantes.
COMPARTIR

Alianza Lima viene preparándose para afrontar la recta final de la temporada en casi todas sus disciplinas. Mientras en el fútbol masculino las cosas no van tan bien en el certamen local, el plantel femenino aseguró el primer lugar del Torneo Clausura, pero se encendieron las alarmas en el club de La Victoria pues una de las principales figuras del equipo quedó sentida en la previa a importantes encuentros.

Alianza Lima vs Cienciano jugarán en Cusco.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano y dónde ver partido de Liga 1?

Estamos hablando de Sashenka Porras. La joven atacante del equipo ingresó al comienzo del segundo tiempo en el triunfo de las blanquiazules por 3-1 sobre Flamengo FBC por la última fecha del Clausura de la Liga Femenina, pero fue cambiada a los 81 minutos del cotejo debido a unas molestias que presentó en la rodilla.

Esto causó preocupación en José Letelier y todo su comando técnico, sobre todo porque en unos días las 'Íntimas' tendrán su debut en la Copa Libertadores Femenina ante Boca Juniors. Sin embargo, el periodista Gerson Cuba informó que la 'Potrilla' se sometió a exámenes médicos en las últimas horas, las cuales descartaron una lesión.

"Sashenka Porras presentó una leve molestia en la rodilla. Tras los exámenes realizados se descartó cualquier lesión. Hoy trabajó de manera diferenciada, pero viajará con Alianza Lima para disputar la Copa Libertadores", informó mediante una publicación en su cuenta verificada de la red social X.

Sashenka Porras, Alianza Lima

Sashenka Porras sintió molestias en su rodilla a días del comienzo de la Copa Libertadores Femenina 2025, pero se descartó lesión. Foto: Alianza Lima

¿Sashenka Porras podrá jugar la Copa Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima?

De acuerdo a lo señalado por el citado comunicador, la delantera de 20 años realizó trabajos diferenciados en el entrenamiento post partido frente a Flamengo FBC y, al no descubrírsele una lesión de gravedad, viajará con la delegación aliancista a Argentina para disputar la presente edición del certamen continental.

Es preciso señalar que Sashenka Porras fue elegida entre las 22 convocadas de Alianza Lima para disputar la Libertadores Femenina 2025, por lo que será una de las seis delanteras que tendrá el DT José Letelier en busca del objetivo de avanzar a la siguiente ronda. El elenco victoriano integra el grupo B junto con Boca Juniors de Argentina, Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela.

  • Boca Juniors vs. Alianza Lima | jueves 2 de octubre | 14:00 horas de Perú
  • Alianza Lima vs. Ferroviária | domingo 5 de octubre | 18:00 horas de Perú
  • Alianza Lima vs. ADIFFEM | miércoles 8 de octubre | 14:00 horas de Perú

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación tras victoria de Universitario

  2. Rebagliati dio fuerte opinión sobre Barcos y Guerrero por continuidad en Alianza Lima: "Son unos..."

  3. Selección peruana convocó a 11 futbolistas de Universitario en nueva era: Revisa la lista

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano