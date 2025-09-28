¿Otra baja? Figura de Alianza Lima sintió molestias y se confirmó si no jugará partidos claves

Alianza Lima viene preparándose para afrontar la recta final de la temporada en casi todas sus disciplinas. Mientras en el fútbol masculino las cosas no van tan bien en el certamen local, el plantel femenino aseguró el primer lugar del Torneo Clausura, pero se encendieron las alarmas en el club de La Victoria pues una de las principales figuras del equipo quedó sentida en la previa a importantes encuentros.

Estamos hablando de Sashenka Porras. La joven atacante del equipo ingresó al comienzo del segundo tiempo en el triunfo de las blanquiazules por 3-1 sobre Flamengo FBC por la última fecha del Clausura de la Liga Femenina, pero fue cambiada a los 81 minutos del cotejo debido a unas molestias que presentó en la rodilla.

Esto causó preocupación en José Letelier y todo su comando técnico, sobre todo porque en unos días las 'Íntimas' tendrán su debut en la Copa Libertadores Femenina ante Boca Juniors. Sin embargo, el periodista Gerson Cuba informó que la 'Potrilla' se sometió a exámenes médicos en las últimas horas, las cuales descartaron una lesión.

"Sashenka Porras presentó una leve molestia en la rodilla. Tras los exámenes realizados se descartó cualquier lesión. Hoy trabajó de manera diferenciada, pero viajará con Alianza Lima para disputar la Copa Libertadores", informó mediante una publicación en su cuenta verificada de la red social X.

Sashenka Porras sintió molestias en su rodilla a días del comienzo de la Copa Libertadores Femenina 2025, pero se descartó lesión. Foto: Alianza Lima

¿Sashenka Porras podrá jugar la Copa Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima?

De acuerdo a lo señalado por el citado comunicador, la delantera de 20 años realizó trabajos diferenciados en el entrenamiento post partido frente a Flamengo FBC y, al no descubrírsele una lesión de gravedad, viajará con la delegación aliancista a Argentina para disputar la presente edición del certamen continental.

Es preciso señalar que Sashenka Porras fue elegida entre las 22 convocadas de Alianza Lima para disputar la Libertadores Femenina 2025, por lo que será una de las seis delanteras que tendrá el DT José Letelier en busca del objetivo de avanzar a la siguiente ronda. El elenco victoriano integra el grupo B junto con Boca Juniors de Argentina, Ferroviária de Brasil y ADIFFEM de Venezuela.