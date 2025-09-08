En su condición de campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2025, Alianza Lima será el único representante peruano en la Copa Libertadores Femenina 2025, cuyo sorteo realizado por la CONMEBOL se realizó el pasado jueves y se determinaron que las blanquiazules integran el Grupo B.

Los rivales que enfrentará el elenco victoriano son Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil) y ADIFFEM (Venezuela), todos clubes competitivos, por lo que la clasificación a la siguiente ronda será complicada para las dirigidas por el chileno José Letelier.

Recordemos que solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. De las últimas tres presentaciones de Alianza Lima en el torneo, en dos pudo superar la primera fase.

Grupo B de la Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima.

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

Jueves 2 de octubre

14:00 Alianza Lima vs. Boca Juniors

Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)

Domingo 5 de octubre

18:00 Alianza Lima vs. Ferroviária

Estadio Florencio Sola, Banfield (Buenos Aires)

Miércoles 8 de octubre

14:00 Alianza Lima vs. ADIFFEM

Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)

Horarios corresponden a Perú.

Campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina jugará la Copa Libertadores 2026

Como se estableció en las bases de la Liga Femenina 2025, el campeón del Apertura clasificaba a la Copa Libertadores Femenina 2025, mientras que el cuadro que sea ganador del Clausura accederá a la edición 2026 del certamen continental.