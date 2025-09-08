- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025: fechas y horarios confirmados
Alianza Lima se enfrenta a Boca Juniors, Ferroviária y ADIFFEM en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, que se desarrollará en Buenos Aires.
En su condición de campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2025, Alianza Lima será el único representante peruano en la Copa Libertadores Femenina 2025, cuyo sorteo realizado por la CONMEBOL se realizó el pasado jueves y se determinaron que las blanquiazules integran el Grupo B.
PUEDES VER: Alianza Lima incorporó a portero retirado para importante partido internacional que se jugó en Chile
Los rivales que enfrentará el elenco victoriano son Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil) y ADIFFEM (Venezuela), todos clubes competitivos, por lo que la clasificación a la siguiente ronda será complicada para las dirigidas por el chileno José Letelier.
Recordemos que solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. De las últimas tres presentaciones de Alianza Lima en el torneo, en dos pudo superar la primera fase.Grupo B de la Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima.
Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025
Jueves 2 de octubre
- 14:00 Alianza Lima vs. Boca Juniors
Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)
Domingo 5 de octubre
- 18:00 Alianza Lima vs. Ferroviária
Estadio Florencio Sola, Banfield (Buenos Aires)
Miércoles 8 de octubre
- 14:00 Alianza Lima vs. ADIFFEM
Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)
Horarios corresponden a Perú.
Campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina jugará la Copa Libertadores 2026
Como se estableció en las bases de la Liga Femenina 2025, el campeón del Apertura clasificaba a la Copa Libertadores Femenina 2025, mientras que el cuadro que sea ganador del Clausura accederá a la edición 2026 del certamen continental.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50