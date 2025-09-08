0

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025: fechas y horarios confirmados

Alianza Lima se enfrenta a Boca Juniors, Ferroviária y ADIFFEM en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, que se desarrollará en Buenos Aires.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima Femenino será el único club peruano en la Copa Libertadores Femenina
Alianza Lima Femenino será el único club peruano en la Copa Libertadores Femenina | Foto: Liga Femenina FPF
En su condición de campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2025, Alianza Lima será el único representante peruano en la Copa Libertadores Femenina 2025, cuyo sorteo realizado por la CONMEBOL se realizó el pasado jueves y se determinaron que las blanquiazules integran el Grupo B.

Alianza Lima viajó a Chile para jugar su partido internacional.

Los rivales que enfrentará el elenco victoriano son Boca Juniors (Argentina), Ferroviária (Brasil) y ADIFFEM (Venezuela), todos clubes competitivos, por lo que la clasificación a la siguiente ronda será complicada para las dirigidas por el chileno José Letelier.

Recordemos que solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. De las últimas tres presentaciones de Alianza Lima en el torneo, en dos pudo superar la primera fase.

Grupo B de la Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima.

Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

Jueves 2 de octubre

  • 14:00 Alianza Lima vs. Boca Juniors
    Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)

Domingo 5 de octubre

  • 18:00 Alianza Lima vs. Ferroviária
    Estadio Florencio Sola, Banfield (Buenos Aires)

Miércoles 8 de octubre

  • 14:00 Alianza Lima vs. ADIFFEM
    Estadio Nuevo Franciso Urbano, Morón (Buenos Aires)

Horarios corresponden a Perú.

Campeón del Torneo Clausura de la Liga Femenina jugará la Copa Libertadores 2026

Como se estableció en las bases de la Liga Femenina 2025, el campeón del Apertura clasificaba a la Copa Libertadores Femenina 2025, mientras que el cuadro que sea ganador del Clausura accederá a la edición 2026 del certamen continental.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

