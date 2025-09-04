0
Perú vs. Uruguay EN VIVO GRATIS por las Eliminatorias 2026
Tabla Eliminatorias Mundial 2026 Sudamérica: resultados y posiciones

Figura de U de Chile decidió dejar el club en medio del fallo de Conmebol: "No seguirá"

Tras fallo de la Conmebol a favor de U de Chile, una figura del plantel tomó la radical decisión de dejar el club a poco de concretarse partido internacional.

Diego Medina
U de Chile se queda sin figura en medio del fallo de Conmebol.
Foto: Composición Líbero
U de Chile conoció el fallo de la Conmebol que lo pone en cuartos de final para medirse ante Alianza Lima. La escuadra 'Azul' festeja seguir compitiendo a nivel internacional, pero en medio de ello la institución recibió una mala noticia por salida inesperada de una figura del primer equipo.

Alianza Lima ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Se trata de Abigail Chaves, portera titular de U de Chile que estaba siendo considerada para afrontar la Copa Libertadores Femenina 2025. La arquera de nacionalidad argentina tomó la radical medida de dejar la institución chilena y sorprender a todos al asumir nuevos retos en el exterior.

Según pudo informar el portal "Rincón del Bulla", la golera de 28 años aún no revela dónde jugará para este 2025, pero se asume que sería un club que afronte el torneo Conmebol para seguir en el más alto élite del fútbol sudamericano. Eso sí, no se descarta que tenga propuestas de Europa.

"Abigail Chaves deja la Universidad de Chile en la previa de la Copa Libertadores. La jugadora argentina no seguirá en el club y se irá al extranjero", informó el portal del "Rincón del Bulla".

Abigail Chaves deja la U de Chile.

¿En qué clubes jugó Abigail Chaves de U de Chile?

  • Boca Juniors (Argentina)
  • San Lorenzo (Argentina)
  • Huracán (Argentina)
  • U de Chile

Conmebol falló a favor de U de Chile

Hoy, jueves 4 de septiembre, Conmebol dio a conocer el fallo definitivo sobre el caso entre Independiente y U de Chile. El ente sudamericano emitió una resolución a favor del cuadro 'Azul', por lo que el conjunto argentino fue declarado como club "descalificado".

"Descalificar al Club Atlético Independiente de la presente edición de la Conmebol Sudamericana 2025, sin exclusión de futuras competiciones. Obligación de jugar a puerta cerrada sus siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones Conmebol", se lee en el comunicado del ente sudamericano.

Comunicado oficial. Foto: Conmebol.

