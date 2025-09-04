- Hoy:
Liberman dio rotundo pronóstico sobre Alianza Lima previo al fallo Conmebol: "Se le quita..."
El periodista deportivo Martín Liberman fue tajante respecto al próximo veredicto que dará la Conmebol sobre el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025.
Alianza Lima está a la expectativa de conocer a su rival para afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Como se sabe, en los próximos días, la Conmebol tendrá que dar un fallo tras los recientes descargos que dieron tanto Independiente y Universidad de Chile. Bajo esa premisa, el periodista deportivo, Martín Liberman se pronunció al respecto.
Martín Liberman dio su pronóstico sobre el fallo de Conmebol
En el programa de YouTube, Liberman Martin, el argentino señaló que, en un posible veredicto, el cuadro de Néstor Gorosito no podrá llevar a su hinchada a Santiago o Buenos Aires, teniendo en cuenta la sanción que recibirá el oponente de los blanquiazules.
"Supongamos que gana Independiente, ¿la gente de Alianza Lima va a poder venir a Argentina después de lo que acaba de pasar? En caso gane la U. de Chile, ¿los de Alianza podrán ir a Chile? No, pues no. No es contra Alianza, el club local tiene un castigo que es su cancha y no puede admitir público", sostuvo.
Bajo esa premisa, el reconocido comunicador hizo hincapié de que los íntimos tendrán una "ventaja deportiva"; considerando de que jugarán sin aficionados locales en condición de visitantes en el torneo Conmebol, lo que los podría favorecer.
"Alianza Lima tendrá una ventaja deportiva contra el que sea, porque va a jugar sin público de visitante y podrá tener a su público en condición de local. No es que se le quita la posibilidad (sobre que los hinchas blanquiazules acudan a ver a su elenco de visita), el equipo rival tiene una sanción", sentenció Liberman.
Independiente y U de Chile a la espera del fallo de Conmebol
El último martes 2 de septiembre, directivos de Independiente de Avellaneda y U de Chile dieron sus descargos tras los hechos suscitados entre sus hinchas en el Estadio Libertadores de América. Por consiguiente, en las próximas horas, la Conmebol dará una resolución final y definirá qué elenco se verá las caras contra los victorianos en los cuartos de final del prestigioso certamen sudamericano.
