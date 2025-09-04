0
EN DIRECTO
Perú vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias 2026

Liberman dio rotundo pronóstico sobre Alianza Lima previo al fallo Conmebol: "Se le quita..."

El periodista deportivo Martín Liberman fue tajante respecto al próximo veredicto que dará la Conmebol sobre el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025.

Solange Banchon
Martín Liberman se pronunció a poco del veredicto de Conmebol
Martín Liberman se pronunció a poco del veredicto de Conmebol | Liberman Martin/Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima está a la expectativa de conocer a su rival para afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Como se sabe, en los próximos días, la Conmebol tendrá que dar un fallo tras los recientes descargos que dieron tanto Independiente y Universidad de Chile. Bajo esa premisa, el periodista deportivo, Martín Liberman se pronunció al respecto.

Néstor Gorosito en negociaciones con club histórico.

PUEDES VER: Néstor Gorosito en negociaciones con histórico club de Sudamérica para 2026: "Diálogos iniciados"

Martín Liberman dio su pronóstico sobre el fallo de Conmebol

En el programa de YouTube, Liberman Martin, el argentino señaló que, en un posible veredicto, el cuadro de Néstor Gorosito no podrá llevar a su hinchada a Santiago o Buenos Aires, teniendo en cuenta la sanción que recibirá el oponente de los blanquiazules.

"Supongamos que gana Independiente, ¿la gente de Alianza Lima va a poder venir a Argentina después de lo que acaba de pasar? En caso gane la U. de Chile, ¿los de Alianza podrán ir a Chile? No, pues no. No es contra Alianza, el club local tiene un castigo que es su cancha y no puede admitir público", sostuvo.

Bajo esa premisa, el reconocido comunicador hizo hincapié de que los íntimos tendrán una "ventaja deportiva"; considerando de que jugarán sin aficionados locales en condición de visitantes en el torneo Conmebol, lo que los podría favorecer.

"Alianza Lima tendrá una ventaja deportiva contra el que sea, porque va a jugar sin público de visitante y podrá tener a su público en condición de local. No es que se le quita la posibilidad (sobre que los hinchas blanquiazules acudan a ver a su elenco de visita), el equipo rival tiene una sanción", sentenció Liberman.

Independiente y U de Chile a la espera del fallo de Conmebol

El último martes 2 de septiembre, directivos de Independiente de Avellaneda y U de Chile dieron sus descargos tras los hechos suscitados entre sus hinchas en el Estadio Libertadores de América. Por consiguiente, en las próximas horas, la Conmebol dará una resolución final y definirá qué elenco se verá las caras contra los victorianos en los cuartos de final del prestigioso certamen sudamericano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alineaciones Perú vs. Uruguay: el sorpresivo once de Ibáñez en busca del batacazo en Montevideo

  2. Universitario anunció millonaria incorporación desde Trujillo en pleno Clasurua: "Se une..."

  3. ¿Lesión? Óscar Ibáñez explicó por qué Carlos Zambrano sería suplente ante Uruguay: "Un tema..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano