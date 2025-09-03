Ex DT de la U de Chile lanza fuerte mensaje sobre Alianza Lima: "Siguen siendo unos..."

Un antiguo entrenador de la U de Chile no tuvo filtro al ser consultado en plena transmisión sobre Alianza Lima, sobre todo porque probablemente ambos clubes se enfrenten en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Recordemos que los íntimos están atravesando su mejor campaña internacional en muchos años, por lo que han despertado la ilusión de todos sus hinchas.

Se trata de Gerardo Pelusso, quien ha sido entrenador de los dos elencos y por eso es una voz autorizada para opinar al respecto. El estratega uruguayo fue entrevistado por el programa Desmarcados vía DENGANCHE en YouTube, en donde le consultaron por el presente de los blanquiazules y qué opinión tiene acerca de sus principales futbolistas.

"Este Alianza juega bien y tiene mucho poderío ofensivo. Cuenta con Quevedo, que juega muy bien, y con el ecuatoriano Castillo, que es un gran jugador. También están Barcos y Paolo, que entre los dos suman más de 80 años, pero siguen siendo unos fenómenos, y eso Gorosito lo maneja muy bien. Me gusta mucho Alianza porque es un equipo que juega bien en todos lados", precisó el director técnico, dejando claro que Alianza Lima tiene con qué hacer daño a sus rivales.

¿Qué necesita Alianza Lima para ganar la Copa Sudamericana?

A Gerardo Pelusso también se le consultó sobre lo que necesita el cuadro blanquiazul para lograr salir campeón de un torneo continental tan importante como lo es la Copa Sudamericana. El entrenador uruguayo no dudó en responder y aclarar que no se requiere solo esfuerzo y buen nivel, sino que existe otro factor que suele ser determinante a lo largo de la temporada para un equipo.

"Para ganar la Copa Sudamericana se necesita tener buenos jugadores, un equipo con la intensidad del alto nivel, necesitas un entrenador que sepa jugar este tipo de partidos y, además, que se te alineen los astros: que las cosas se den de manera favorable", indicó el exentrenador de Alianza Lima, resaltando que sin suerte no se puede alzar el trofeo.