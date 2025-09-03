0

Oficial: Alianza Lima cambiará de camiseta principal en momento clave de la temporada

En plena Liga 1 y Copa Sudamericana, Alianza Lima cambiará oficialmente su camiseta principal y los hinchas se llevarán enorme sorpresa.

Francisco Esteves
Alianza Lima y su nueva camiseta en plena temporada.
Alianza Lima y su nueva camiseta en plena temporada. | Foto: Alianza Lima - X.
Entramos en la recta final de la temporada y Alianza Lima se encuentra disputando tanto la Liga 1 como Copa Sudamericana, esperando rival para los cuartos de final de la competición internacional. En esa línea, los hinchas se llevaron una enorme sorpresa debido a que el cuadro blanquiazul cambiará su camiseta principal en pleno momento clave de la campaña. ¿Por qué?

Como sabemos, a inicios de año los íntimos revelaron dos indumentarias para este 2025, la tradicional azul y blanco junto a otra completamente azul oscuro. Sin embargo, tras el triunfo ante Boca Juniors en La Bombonera se hizo popular la 'mica' blanca y meses después terminó siendo oficial. Ahora, a poco de que culmine la temporada, el cuadro de Matute cambiará de 'piel' una vez más.

No obstante, no se trata de una decisión inesperada, sino que es algo que hace cada mes de octubre. Sí, resulta que Alianza Lima utilizará su tradicional camiseta morada por el Señor de los Milagros y es cuestión de semanas para que la anuncie debido a que ya nos encontramos en septiembre. Sin duda alguna muchos hinchas la comprarán sin pensarlo dos veces.

Esta fue la camiseta morada de Alianza Lima el año pasado.

Incluso, los blanquiazules podrían estrenar por primera vez esta indumentaria en la Copa Sudamericana, aunque esto únicamente si acceden a las semifinales tras derrotar a Independiente o la U de Chile en los cuartos de final de la competición Conmebol. Recordemos que esta remera que se lanza en el 'mes morado' suele ser una variación de alguna que ya exista en el mercado.

¿Cuándo anunciará Alianza Lima su camiseta morada?

Si bien todavía no hay una fecha oficial para su lanzamiento, podemos guiarnos de cómo se dieron las cosas el año pasado. En el 2024, Alianza Lima lanzó su camiseta por el mes del Señor de los Milagros durante la primera semana de septiembre, el 10 para ser precisos. Es decir, si se repiten las cosas nos encontramos a pocos días de que tal suceso ocurra.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

