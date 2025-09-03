Revelan que U de Chile cambiaría de sede para recibir a Alianza Lima por cuartos de Sudamericana

Uno de las máximas incertidumbres que se vive en el fútbol sudamericano es con relación al caso de Independiente y U de Chile a causa de los desmanes en el Estadio Libertadores de América, correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. Conmebol ha llevado a cabo la respectiva audiencia y está a poco de anunciar su fallo para definir al rival de Alianza Lima en la instancia de cuartos.

Según informó el periodista Enrique de la Rosa, todo apunta a que el máximo ente del fútbol sudamericano definirá a U de Chile como el rival de los blanquiazules en el torneo Conmebol. En vista a ello, el cuadro 'Azul' habría tomado la decisión de cambiar de estadio para recibir a Alianza Lima por los cuartos de Copa Sudamericana.

U de Chile cambiaría de estadio para recibir a Alianza Lima

U de Chile juega de local en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. En dicha sede ha afrontado sus compromisos de fase de grupos de Copa Sudamericana, pero en vista al presente que atraviesa con la Conmebol, habría optado por cambiar su sede y trasladarse a Coquimbo, para usar el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

"La información es que van a fallar el jueves y que todo indica que va a ser clasificado U. de Chile. Todavía no es oficial, no lo podemos confirmar, pero la información y todo se está moviendo para que juegue Alianza Lima contra U. de Chile. Creo que los van a sancionar con 2 años sin público y me dijeron que, en caso de que sea clasificado, U. de Chile escogió jugar en Coquimbo", informó el periodista.

El recinto deportivo de U de Chile que se encontraba en Santiago tenía una capacidad para 46 mil espectadores. Sin embargo, el estadio de Coquimbo alberga 18 mil asistentes. Eso sí, es claro indicar que de todas formas no habrá presencia de hinchas a este duelo que aparentemente se confirmaría por parte de la Conmebol.

¿Cuándo sale el fallo de Conmebol sobre Independiente y U de Chile?

Se pudo conocer que tras las exposiciones de los representantes de Independiente y U de Chile, la Conmebol dará a conocer su fallo decisivo este miércoles 3 o jueves 4 de septiembre. La idea del ente deportivo sudamericano es no demorar más de los tiempos para que Alianza Lima y su rival aceleren con la logística respectiva.

U de Chile sancionado en Argentina

La APREVIDE (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), es decir, el Ministerio de Seguridad de Argentina, determinó que el público visitante de U de Chile no ingrese a ningún partido amistoso y/u oficial que se juegue en Buenos Aires u otras ciudades de dicha nación hasta diciembre del 2027.

"Disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos - oficiales o amistosos en los que participe el Club Universidad de Chile hasta diciembre de 2027, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 11.929, sus modificaciones y el Decreto Reglamentario 1863/02, y por lo expuesto en los considerandos de la presente", se lee en el comunicado oficial.