¡Atención, Alianza Lima! Se confirmó la primera sanción contra U de Chile: "Hasta 2027"

U de Chile e Independiente de Avellaneda aún están a la espera de conocer qué sucederá con su futuro en la Copa Sudamericana 2025, ya que este martes la Conmebol realizó la audiencia para escuchar sus descargos respectivos. Sin embargo, mientras esto sucede, se reveló la primera sanción para el 'Romántico Viajero'.

La primera sanción que recibió U de Chile tras incidentes con hinchas de Independiente

Resulta que, a través de un documento que emitió la Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte), es decir, el Ministerio de Seguridad de Argentina, decidió prohibir el ingreso de hinchada visitante para todo tipo de partidos que afronte el cuadro chileno en Buenos Aires. Aquella medida comprende hasta finales del 2027.

"Disponer en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos - oficiales o amistosos en los que participe el Club Universidad de Chile hasta diciembre de 2027, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 11.929, sus modificaciones y el Decreto Reglamentario 1863/02, y por lo expuesto en los considerandos de la presente", indicaron.

U de Chile recibe primera sanción del Ministerio de Seguridad

De otro lado, la sanción también incluye un castigo provisorio para un aproximado de 40 asistentes de Independiente de Avellaneda que asistieron al Estadio Libertadores de América, y fueron protagonistas del incidente entre las hinchadas de ambos clubes.

"Esta agencia continúa trabajando en la identificación de más simpatizantes que infringieron la normativa, a los efectos de ampliar la presente resolución de prohibición de concurrencia administrativa, y poner el material probatorio a disposición de la justicia interviniente", precisaron en su informe.

Independiente y U de Chile esperan la respuesta de Conmebol

Es válido recordar que, este martes 2 de septiembre los directivos de Independiente y U de Chile participaron de una audiencia ante la Conmebol, luego de los polémicos hechos que se vivieron hace casi 2 semanas en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda, Buenos Aires. Ante ese escenario, los hinchas están expectantes, por lo que, el fallo del máximo ente sudamericano debe salir entre el miércoles o jueves de esta semana.