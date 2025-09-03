- Hoy:
Presidente de Independiente rompe su silencio en medio del presunto fallo de Conmebol: "Tarea cumplida"
Néstor Grindetti, presidente de Independiente, habló sin filtro en medio del presunto fallo filtrado en el que ponen a U de Chile como rival de Alianza Lima.
Medios de Argentina y Chile han informado que U de Chile será el rival de Alianza Lima para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En medio de ello, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, llegó desde Buenos Aires y dio declaraciones tras la audiencia de la Conmebol.
Sus declaraciones transmitieron una sensación de haber expuesto todos los argumentos posibles para que Independiente, pero que desde el lado de U de Chile mostraron su postura que pudo haberlos dejado sin chance de competir en la Copa Sudamericana 2025.
Eso sí, Néstor Grindetti es claro al decir que el tribunal se ha mostrado imparcial en todo momento de la audiencia, por lo que aceptará la medida que tome la Conmebol sobre este hecho que definirá al rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
"La sensación y satisfacción de la tarea cumplida. Fuimos, expusimos… Nuestros abogados hicieron un alegato muy bueno, muy claro. Ellos hicieron lo suyo, la audiencia fue bien, correcta. A partir de ahora hay que esperar. No nos dijeron fecha. Te puedo asegurar que la postura imparcial del tribunal es absoluta. Obviamente estoy convencido de que tenemos razón y el que tiene que pasar es Independiente, pero bueno también hay otros argumentos y el tribunal lo evaluará", declaró Néstor Grindetti, presidente de Independiente.
U de Chile sería el rival de Alianza Lima
Desde Argentina y Chile, se ha filtrado el presunto fallo de la Conmebol en el que pone a U de Chile como equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Eso sí, el conjunto 'azul' afrontará su partido de local ante Alianza Lima sin la presencia de su público, así como en otra sede que sería Coquimbo.
